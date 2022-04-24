У Зеленского подсчитали ущерб от нападения РФ: известна приблизительная сумма



















Потери нашей страны от российского вторжения за время с начала войны составляют почти 1 трлн долларов. Эти цифры обнародованы по словам советника президента по экономике Олега Устенка во время его выступления в эфире Всеукраинского информационного телемарафона.

Ущерб Украины от российской агрессии за два месяца войны уже около 1 трлн. долларов (фото из открытых источников)

"Когда была первая неделя войны, то наш ущерб был где-то на уровне 100 млрд долларов… Это то, что было уничтожено российскими оккупантами в наших активах. Понятно, что эта цифра увеличивалась каждый день буквально, каждый день агрессор уничтожал нашу инфраструктуру, уничтожал дома наших граждан, уничтожал все, что только можно было уничтожить своими и авиационными ударами, и просто сбросом бомб и всем тем, что они делали.И сейчас я все же ориентировался бы на сумму примерно 650 млрд долларов – это то, что уничтожено в наших активах ", — отметил чиновник.

Олег Устенко добавил, что экономика страны получает убытки от спадающего ВВП, проходящих негативных финансовых процессов, отбивающихся на отечественном бизнесе. Поэтому сумма потерь составляет почти 1 трлн долларов. На эти цифры потери нужно ориентироваться и именно убытки на обнародованную сумму по окончании войны должны быть компенсированы Россией после того, как наша страна одержит победу в этой войне.

Эксперт сказал, что в РФ понимают, что все убытки за время агрессии придется компенсировать нашей стране. Именно по этой причине ближайшие соратники российского президента пытались скрыть свое собственное состояние, но сделать это незаметно в системе современного мира невозможно.

Олег Устенко подытожил, что миллиардные сбережения, которые были скрыты, пока часть "айсберга", и сейчас над тем, чтобы их отыскать работает несколько рабочих групп. Задача таких специалистов – отыскать российские активы.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что есть шансы, что переговоры с Россией пройдут приемлемо для Украины.

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