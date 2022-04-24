logo

BTC/USD

39631.96

ETH/USD

2944.56

LTC/USD

104.44

USD/UAH

32.18

EUR/UAH

34.70

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество происшествия У Зеленского подсчитали ущерб от нападения РФ: известна приблизительная сумма
commentss НОВОСТИ Все новости

У Зеленского подсчитали ущерб от нападения РФ: известна приблизительная сумма

Олег Устенко подчеркнул, что вся сумма должна быть компенсирована РФ после нашей победы.

сегодня, 21:41
Автор:

Лиля Воробьева
Поделитесь публикацией:








Потери нашей страны от российского вторжения за время с начала войны составляют почти 1 трлн долларов. Эти цифры обнародованы по словам советника президента по экономике Олега Устенка во время его выступления в эфире Всеукраинского информационного телемарафона.

У Зеленского подсчитали ущерб от нападения РФ: известна приблизительная сумма

Ущерб Украины от российской агрессии за два месяца войны уже около 1 трлн. долларов (фото из открытых источников)

"Когда была первая неделя войны, то наш ущерб был где-то на уровне 100 млрд долларов… Это то, что было уничтожено российскими оккупантами в наших активах. Понятно, что эта цифра увеличивалась каждый день буквально, каждый день агрессор уничтожал нашу инфраструктуру, уничтожал дома наших граждан, уничтожал все, что только можно было уничтожить своими и авиационными ударами, и просто сбросом бомб и всем тем, что они делали.И сейчас я все же ориентировался бы на сумму примерно 650 млрд долларов – это то, что уничтожено в наших активах ", — отметил чиновник.

Олег Устенко добавил, что экономика страны получает убытки от спадающего ВВП, проходящих негативных финансовых процессов, отбивающихся на отечественном бизнесе. Поэтому сумма потерь составляет почти 1 трлн долларов. На эти цифры потери нужно ориентироваться и именно убытки на обнародованную сумму по окончании войны должны быть компенсированы Россией после того, как наша страна одержит победу в этой войне.

Эксперт сказал, что в РФ понимают, что все убытки за время агрессии придется компенсировать нашей стране. Именно по этой причине ближайшие соратники российского президента пытались скрыть свое собственное состояние, но сделать это незаметно в системе современного мира невозможно.

Олег Устенко подытожил, что миллиардные сбережения, которые были скрыты, пока часть "айсберга", и сейчас над тем, чтобы их отыскать работает несколько рабочих групп. Задача таких специалистов – отыскать российские активы.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что есть шансы, что переговоры с Россией пройдут приемлемо для Украины.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=lhs2JS_f9bI
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!