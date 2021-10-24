У побережья Канады загорелось судно с химикатами (ВИДЕО)



















У тихоокеанского побережья Канады, на судне, перевозившем токсические химические вещества, начали гореть контейнеры. Береговая охрана страны обеспокоена инцидентом и прилагает максимум усилий, чтобы предотвратить экологическую катастрофу.

Фото: контейнеровоз MV Zim Kingston (vesselfinder.com)

Как сообщает издание Reuters, на судне горит несколько контейнеров, 16 членов экипажа были эвакуированы, а 5 остались на борту и борются с возгоранием. Огонь продолжает распространяться и его тушение затруднено. Береговая охрана сообщила, что на судне находится около 52 тонн легковоспламеняющихся химикатов, 40 контейнеров упали за борт при сильном ветре.

Глава экологической организации Surfrider Foundation Canada Дэвид Будино отметил, что инцидент вызывает беспокойство, поскольку корабль и контейнеры находятся недалеко от Виктории (город на крайнем западе Канады, — прим. авт.), а сегодня вечером ожидается сильный шторм. Все это может спровоцировать еще одну экологическую катастрофу.

Напомним, в сентябре 2021 года в акватории китайской провинции Чжэцзян, что на востоке страны, грузовое судно, зарегистрированное в Панаме, столкнулось с китайской рыболовецкой шхуной. В результате происшествия второе судно пошло ко дну. На его борту находилось семеро человек. Четверо — были спасены.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в Эквадоре учебный парусник врезался в пешеходный мост. Инцидент произошел на реке Гуаяс. Местный буксир, который поспешил на помощь бразильскому кораблю затонул. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

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