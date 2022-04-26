У оккупантов появилось третье направление атак в Луганской области: подробности

Российские оккупанты теперь имеют третье направление для наступлений в Луганском регионе. Они прилагают усилия, чтобы прорваться через линию обороны, направляясь на Северодонецк и Лисичанск от населенного пункта Золотое. Об этом, будучи в эфире информационного телемарафона, рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

российские войска продолжают атаковать на Луганщине (фото из открытых источников)

Как отметил чиновник, агрессор все резервы перекинул на населенные пункты Рубежное и Попасное. Но захватчики рвутся и по третьему направлению – на украинские города Северодонецк, Лисичанск со стороны поселка Золотое. Сейчас на этой территории проходят тяжелые бои. Ибо захватчики намерены прорвать на этом направлении оборону. Но им это не удается.

Глава Луганской ОВА добавил, что у них большие потери. "Враг пытается совершить прорыв, закрепиться, а потом туда уже бросать все силы, чтобы развить успех. Но пока им это не удается, очень много людей теряют", — сказал Гайдай.

Еще чиновник проинформировал о вчерашних взрывах в занятой оккупантами Кременной, в помещении горисполкома.

"Они решили провести совещание. В двух зданиях были морячки, которые выбрасывали окурки под ноги. Газ взорвался в двух зданиях, в здании мэрии и так называемой милиции. И там, и там большие потери. В здании мэрии так называемый народный мэр погиб, еще куча народа, на первом этаже, где-то тридцать охранников, кто-то был из ФСБ. И в доме милиции так же, очень много так называемых силовиков погибло. Неплохой день", — отметил руководитель Луганской ОВА.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что агрессор потерял до 90% десантников в войне против Украины. Министерство обороны Украины подает потери врага в количестве 21 300 человек за два месяца войны. В то же время есть информация о том, что в Украине погибли около 90% лучших десантников войска россии.

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