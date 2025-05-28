У Маска все пошло кувырком, он потерпел очередную сокрушительную неудачу: детали

Тестовый запуск ракеты Starship компании SpaceX вечером во вторник в Техасе завершился неудачей — обе ступени ракеты, включая первый бустер Super Heavy, взорвались до запланированной посадки в Индийском океане.

Запуск ракеты Маска

При этом в компании Илона Маска отреагировали на инцидент и сообщили, что беспилотная ракета потеряла управление из-за утечки горючего, что привело к ее вращению в атмосфере перед попыткой повторного входа В SpaceX традиционно описали катастрофу как "скорую незапланированную дезинтеграцию".

"Starship претерпел скорую незапланированную дезинтеграцию", — говорится в официальном заявлении компании. "Команды продолжат анализ данных и будут готовиться к следующему тесту".

Отмечается, что 400-футовая (более 120 метров) ракета стартовала со стартовой площадки Starbase в 18:36 по местному времени и вышла на суборбитальную траекторию. Однако примерно через 30 минут после старта миссия начала идти не по плану: дверца ракеты не полностью открылась невозможным.

"Мы немного вращаемся... Произошла утечка в системах топливных баков Starship", — сообщил во время трансляции представитель SpaceX Дэн Хуот.

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) подтвердило, что произошло "аномальное отклонение" во время девятого запуска Starship и сотрудничает с SpaceX для установления деталей инцидента.

Это уже третья подряд серьезная неудача с запуском Starship — предварительные взрывы ракеты произошли в январе и марте, ориентировочно через десять минут после старта.

Сам Илон Маск написал в X, что истоки послужили причиной потери давления в главном баке во время полета и повторного входа в атмосферу.

"Многие полезные данные для анализа Starship дошли до запланированного момента отключения двигателя — это уже значительное улучшение! Также почти не было потерь теплозащитных плит во время взлета", — добавил он.

Маск пообещал, что тестовые запуски Starship будут проходить каждые 3–4 недели. В компании также подчеркнули, что неудача поможет усовершенствовать надежность ракеты в рамках глобальной цели — сделать человечество мультипланетным видом.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , когда между Трампом и Маском произошел окончательный разрыв.



