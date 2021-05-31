У известного украинского юмориста умер 15-летний внук

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Ольга Чародий
У юмориста и бывшего кандидата на пост мэра Одессы Олега
Филимонова умер внук. 15-летнему Эвану Григору стало плохо во время игры в
баскетбол.
Эван Григор (фото из открытых источников)
Информацию, которая ранее появилась в социальной сети,
подтвердил сам Филимонов.
Подросток потерял сознание на спортплощадке. Врачи не смогли
его спасти.
Как сообщали ранее звезда сериала "Папик", участница шоу "Голос країни" и "Танці з зірками" Дарья Петрожицкая поделилась личной трагедией. Известная украинская певица и актриса рассказала, как потеряла ребенка в 20 лет. О своих переживаниях Дарья пооткровенничала в интервью Маше Ефросининой. По словам артистки, она до сих пор не может прийти в себя от горя, которое пережила несколько лет назад. Как рассказала Дарья Петрожицкая, в 20 лет она забеременела от своего партнера Алексея, который позже стал ее мужем.
Узнав радостную новость, пара начала готовится к свадьбе и появлению в доме нового члена семьи. Но мечтам не суждено было сбыться – та 3 месяце беременности у артистки произошел выкидыш. В тот день Дарья Петрожицкая поехала в гости к маме в Чернигов. Вечером она почувствовала себя плохо, пришлось вызвать скорую и срочно госпитализировать артистку. В больнице у нее началось кровотечение. Врачи оказались бессильны и Дарья Петрожицкая потеряла ребенка.
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