У известного украинского юмориста умер 15-летний внук

У юмориста и бывшего кандидата на пост мэра Одессы Олега Филимонова умер внук. 15-летнему Эвану Григору стало плохо во время игры в баскетбол.

Эван Григор (фото из открытых источников)

Информацию, которая ранее появилась в социальной сети, подтвердил сам Филимонов.

Подросток потерял сознание на спортплощадке. Врачи не смогли его спасти.

"У меня в семье произошла большая беда. Сегодня в 19.10 умер мой внук Эван Григор. Играл в баскетбол на площадке с друзьями. Упал и умер. Скорая пыталась его реанимировать в течение 45 минут, но не получилось. Ему бы в августе исполнилось 16 лет. Вот такое горе", — написал Филимонов.

Как сообщали ранее звезда сериала "Папик", участница шоу "Голос країни" и "Танці з зірками" Дарья Петрожицкая поделилась личной трагедией. Известная украинская певица и актриса рассказала, как потеряла ребенка в 20 лет. О своих переживаниях Дарья пооткровенничала в интервью Маше Ефросининой. По словам артистки, она до сих пор не может прийти в себя от горя, которое пережила несколько лет назад. Как рассказала Дарья Петрожицкая, в 20 лет она забеременела от своего партнера Алексея, который позже стал ее мужем.

Узнав радостную новость, пара начала готовится к свадьбе и появлению в доме нового члена семьи. Но мечтам не суждено было сбыться – та 3 месяце беременности у артистки произошел выкидыш. В тот день Дарья Петрожицкая поехала в гости к маме в Чернигов. Вечером она почувствовала себя плохо, пришлось вызвать скорую и срочно госпитализировать артистку. В больнице у нее началось кровотечение. Врачи оказались бессильны и Дарья Петрожицкая потеряла ребенка.

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