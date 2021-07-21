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У иностранца в "Борисполе" обнаружили килограмм кокаина в желудке: подробности инцидента

Правоохранители задержали двух наркокурьеров

сегодня, 18:23
Автор:

Елизавета Черных

В международном аэропорту "Борисполь" были задержаны участники наркогруппировки, которые поставляли запрещенные вещества на территорию Украины. Об этом пишет УНИАН, ссылаясь на пресс-службу Госпогранслужбы. 

У иностранца в "Борисполе" обнаружили килограмм кокаина в желудке: подробности инцидента

У иностранца в "Борисполе" обнаружили килограмм кокаина в желудке - фото из открытых источников

Сообщается, что сотрудниками правоохранительных органов были задержаны двое мужчин, один из которых пытался провезти килограмм кокаина в желудочно-кишечном тракте. Второй задержанный прятал наркотики в личных вещах. 

У иностранца в ”Борисполе” обнаружили килограмм кокаина в желудке: подробности инцидента - фото 2

Отмечается, что оба задержанных мужчины оказались иностранцами, однако гражданами какой именно страны они являются, в Госпогранслужбе не сообщили. 

У иностранца в ”Борисполе” обнаружили килограмм кокаина в желудке: подробности инцидента - фото 3

В отношении наркокурьеров открыли уголовное производство по ст.305 УКУ (контрабанда наркотических средств). Нарушители могут попасть за решетку на срок от 3 до 8 лет. К слову, правоохранители уже объявили мужчинам о подозрении в совершении преступления. 

Ранее интернет-издание "Комментарии" сообщало, что полиция Коста-Рики в воскресенье изъяла 4,3 тонны кокаина, происходящего из Колумбии, второй по величине наркопреступности центральноамериканской стране и самой крупной в этом году. По данным Министерства безопасности Коста-Рики, в 2020 году власти Коста-Рики изъяли почти 57 тонн кокаина, что на 56% больше, чем годом ранее. В прошлом году они изъяли 14,5 тонны марихуаны.

Также напомним, что накануне стало известно, какой наркотик чаще всего употребляли люди по всему миру в 2020 году. Статистика была опубликована британской организацией Global Drug Survey. В опросе принимали участие более 110 000 человек из 25 стран мира. 


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Источник: https://www.unian.net/incidents/u-inostranca-v-borispole-dostali-iz-zheludka-kilogramm-kokaina-novosti-ukraina-11489305.html
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