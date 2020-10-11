У берегов Туниса затонуло судно с мигрантами: среди жертв есть дети

Язык
BTC/USD
11382.11
ETH/USD
374.25
LTC/USD
50.57
USD/UAH
28.41
EUR/UAH
33.45
RUB/UAH
0.37
Татьяна Веремеева
По меньшей мере 11 мигрантов из Африки погибли, когда их
лодка затонула у берегов Туниса в воскресенье, когда они пытались пересечь
Средиземное море и добраться к итальянскому острову Лампедуза. Об этом со
ссылкой на представителя Тунисской службы безопасности сообщает Reuters.
Береговая охрана Туниса обнаружила тела восьми женщин и
трех детей у побережья недалеко от тунисского города Сфакс поздно вечером в
воскресенье. По словам официальных лиц, около 30 человек отправились на лодке, они
добраться до Италии.
Береговая охрана разыскивает других пропавших людей.
В прошлом году около 90 африканских мигрантов утонули
после того, как их лодка перевернулась по пути в Европу из Ливии, что стало
одной из худших подобных аварий в тунисских водах.
Ранее "Комментарии" писали, что Панама
изолировала около 200 мигрантов в лагере в джунглях в целях самоизоляции в условиях
распространения пандемии коронавируса COVID-19. Мигранты вынуждены проживать в палатках или
даже под брезентов вместе с медицинскими сотрудниками. В лагерь поселили
мужчин, женщин, а также детей, стариков и даже беременных. Мигрантам не
разрешают покидать территорию лагеря без разрешения, хотя иногда они могут
покупать товары в магазинах неподалеку.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости