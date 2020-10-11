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Главная Новости Общество происшествия У берегов Туниса затонуло судно с мигрантами: среди жертв есть дети
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У берегов Туниса затонуло судно с мигрантами: среди жертв есть дети

Погибли не меньше 11 мигрантов

сегодня, 23:19
Автор:

Татьяна Веремеева

По меньшей мере 11 мигрантов из Африки погибли, когда их лодка затонула у берегов Туниса в воскресенье, когда они пытались пересечь Средиземное море и добраться к итальянскому острову Лампедуза. Об этом со ссылкой на представителя Тунисской службы безопасности сообщает Reuters.

У берегов Туниса затонуло судно с мигрантами: среди жертв есть дети

Береговая охрана Туниса обнаружила тела восьми женщин и трех детей у побережья недалеко от тунисского города Сфакс поздно вечером в воскресенье. По словам официальных лиц, около 30 человек отправились на лодке, они добраться до Италии.

Береговая охрана разыскивает других пропавших людей.

В прошлом году около 90 африканских мигрантов утонули после того, как их лодка перевернулась по пути в Европу из Ливии, что стало одной из худших подобных аварий в тунисских водах.

Ранее "Комментарии" писали, что Панама изолировала около 200 мигрантов в лагере в джунглях в целях самоизоляции в условиях распространения пандемии коронавируса COVID-19. Мигранты вынуждены проживать в палатках или даже под брезентов вместе с медицинскими сотрудниками. В лагерь поселили мужчин, женщин, а также детей, стариков и даже беременных. Мигрантам не разрешают покидать территорию лагеря без разрешения, хотя иногда они могут покупать товары в магазинах неподалеку.


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