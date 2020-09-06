У адвоката Ефремова есть компромат на своих противников

Адвокат известного российского актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев рассказал, какой у него есть компромат на сторону обвинения. Об этом сказал в эфире телеканала "НТВ" в воскресенье, шестого августа.

По словам адвоката, в его распоряжении есть скриншоты личной переписки адвоката другой стороны процесса, в которой обещается вознаграждение, если удастся "нагнуть" Пашаева. Если все пройдет удачно, то сумма вознаграждения - 40 тысяч долларов. За эту сумму необходимо было сделать так, чтобы Пашаева привлекли к уголовной ответственности в качестве подозреваемого. Собеседница в ответ уверяет, что "все решаемо".

Пашаев рассказал, что в ближайшее время он собирается обратиться в правоохранительные органы. Отвечая на вопрос, откуда у него эти скриншоты, адвокат сообщил, что достали ему информацию влиятельные друзья, которые его всегда поддерживают.

"Они меня предупреждают: будь максимально аккуратным, идет очень серьезная провокация, чтобы тебя посадили", — подчеркнул он.

Ранее "Комментарии" сообщали о последнем слове Михаила Ефремова в суде, которое он произнес в стихах.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!