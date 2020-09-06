kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 06.09.2020

BTC/USD

10244.36

ETH/USD

345.63

LTC/USD

47.98

НБУ 06.09.2020

USD/UAH

27.86

EUR/UAH

32.91

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество происшествия У адвоката Ефремова есть компромат на своих противников
commentss НОВОСТИ Все новости

У адвоката Ефремова есть компромат на своих противников

У Эльмана Пашаева есть свои рычаги, чтобы продолжить борьбу

сегодня, 18:02
Автор:

Владимир Лавский

Адвокат известного российского актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев рассказал, какой у него есть компромат на сторону обвинения. Об этом сказал в эфире телеканала "НТВ" в воскресенье, шестого августа. 

По словам адвоката, в его распоряжении есть скриншоты личной переписки адвоката другой стороны процесса, в которой обещается вознаграждение, если удастся "нагнуть" Пашаева. Если все пройдет удачно, то сумма вознаграждения - 40 тысяч долларов. За эту сумму необходимо было сделать так, чтобы Пашаева привлекли к уголовной ответственности в качестве подозреваемого. Собеседница в ответ уверяет, что "все решаемо".

У адвоката Ефремова есть компромат на своих противников

Пашаев рассказал, что в ближайшее время он собирается обратиться в правоохранительные органы. Отвечая на вопрос, откуда у него эти скриншоты, адвокат сообщил, что достали ему информацию влиятельные друзья, которые его всегда поддерживают. 

"Они меня предупреждают: будь максимально аккуратным, идет очень серьезная провокация, чтобы тебя посадили", — подчеркнул он.

Ранее "Комментарии" сообщали о последнем слове Михаила Ефремова в суде, которое он произнес в стихах. 


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!