Ефремов в стихах сказал последнее слово в суде

Актер Михаил Ефремов продекламировал стихи собственного сочинения, выступая с последним словом в Пресненском суде Москвы. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Приговор Ефремову будет вынесен восьмого сентября 2020 года.



"Сергей, мы не были знакомы.

Наше знакомство стало ужасным.

Я был в состоянии алкогольной комы, а ты погиб совершенно напрасно....

Я не прошу у тебя снисхождения,

Я омерзительный, пьяный человек...





Господи, дай мне немного сил.

А Сергею - рая.

Вот бы поговорить с ним...

Я же дошёл до ручки, как в жизни дошёл до края..."

Ранее "Комментарии" сообщали, что прокурор требует 11 лет колонии известному артисту.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!