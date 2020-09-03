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Ефремов в стихах сказал последнее слово в суде

Актер обратился к покойному Сергею Захарову

сегодня, 17:32 comments580
Автор:

Владимир Лавский

Актер Михаил Ефремов продекламировал стихи собственного сочинения, выступая с последним словом в Пресненском суде Москвы. Об этом сообщает телеграм-канал Mash. 

Приговор Ефремову будет вынесен восьмого сентября 2020 года. 

Ефремов в стихах сказал последнее слово в суде

"Сергей, мы не были знакомы.

Наше знакомство стало ужасным.

Я был в состоянии алкогольной комы, а ты погиб совершенно напрасно....

Я не прошу у тебя снисхождения,

Я омерзительный, пьяный человек...


Господи, дай мне немного сил.

А Сергею - рая.

Вот бы поговорить с ним...

Я же дошёл до ручки, как в жизни дошёл до края..."

Ранее "Комментарии" сообщали, что прокурор требует 11 лет колонии известному артисту.  


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