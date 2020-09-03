Ефремов в стихах сказал последнее слово в суде

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Владимир Лавский
Актер Михаил Ефремов продекламировал стихи собственного сочинения, выступая с последним словом в Пресненском суде Москвы. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Приговор Ефремову будет вынесен восьмого сентября 2020 года.
"Сергей, мы не были знакомы.
Наше знакомство стало ужасным.
Я был в состоянии алкогольной комы, а ты погиб совершенно напрасно....
Я не прошу у тебя снисхождения,
Я омерзительный, пьяный человек...
Господи, дай мне немного сил.
А Сергею - рая.
Вот бы поговорить с ним...
Я же дошёл до ручки, как в жизни дошёл до края..."
Ранее "Комментарии" сообщали, что прокурор требует 11 лет колонии известному артисту.
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