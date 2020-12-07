«Ты че, мусорской?»: представитель уполномоченного Рады по правам человека избил мужчину (ВИДЕО)

Представитель уполномоченного Верховной Рады по соблюдению прав жителей Донецкой и Луганской областей Павел Лисянский набросился с кулаками на пожилого охранника в одном из заведений в Святогорске в минувшие выходные. Видео уже разлетелось по Сети, а омбудсмен Людмила Денисова заявила о проведении служебной проверки. Людмила Денисова и Павел Лисянский. Фото из открытого доступа

По данным уполномоченной Рады по правам человека, инцидент произошел 5 декабря между Лисянским и работником гостиничного комплекса "Монарх", расположенного в городе Святогорск. Денисова сообщила, что в воскресенье утром Лисянский лично проинформировал ее об этой ситуации. Служебная проверка назначена до 21 декабря 2020 года включительно, на этот период Лисянского отстранили от должности.

"По результатам служебного расследования будут приняты соответствующие меры реагирования", — говорится в сообщении Денисовой на ее странице в Facebook.

Как можно увидеть в ролике, разлетевшемся по Сети, словесная перепалка Лисянского с охранником переросло в рукоприкладство. Охранник настойчиво просит мужчину покинуть заведение. На что Лисянский говорит: "Ты мусорской? Ты мусоров собрался вызвать? Ты меня мусором назвал или что?".

Сам Лисянский пока что свое поведение публично не комментировал. Хотя к нему на страницу в Facebook уже пришли возмущенные его действиями комментаторы. Требуют отставки.

Добавим, что накануне в Святогорске Лисянский проводил тренинг для молодых правозащитников.

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