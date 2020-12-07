«Ты че, мусорской?»: представитель уполномоченного Рады по правам человека избил мужчину (ВИДЕО)

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Таисия Ерохина
Представитель уполномоченного
Верховной Рады по соблюдению прав жителей Донецкой и Луганской областей Павел
Лисянский набросился с кулаками на пожилого охранника в одном из заведений в
Святогорске в минувшие выходные. Видео уже разлетелось по Сети, а омбудсмен
Людмила Денисова заявила о проведении служебной проверки. Людмила Денисова и Павел Лисянский. Фото из открытого доступа
Людмила Денисова и Павел Лисянский. Фото из открытого доступа
По данным уполномоченной Рады по правам человека, инцидент произошел 5 декабря между Лисянским и работником гостиничного комплекса "Монарх", расположенного в городе Святогорск. Денисова сообщила, что в воскресенье утром Лисянский лично проинформировал ее об этой ситуации. Служебная проверка назначена до 21 декабря 2020 года включительно, на этот период Лисянского отстранили от должности.
Как можно увидеть в ролике, разлетевшемся по Сети, словесная перепалка Лисянского с охранником переросло в рукоприкладство. Охранник настойчиво просит мужчину покинуть заведение. На что Лисянский говорит: "Ты мусорской? Ты мусоров собрался вызвать? Ты меня мусором назвал или что?".
Сам Лисянский пока что свое поведение публично не комментировал. Хотя к нему на страницу в Facebook уже пришли возмущенные его действиями комментаторы. Требуют отставки.
Добавим, что накануне в Святогорске Лисянский проводил тренинг для молодых правозащитников.
Как сообщал ранее портал "Комментарии", полицейский в Одессе избил ребенка и получил до восьми лет тюрьмы.
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