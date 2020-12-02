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Полицейский в Одессе избил ребенка и получил до 8 лет тюрьмы

Установлено, что несовершеннолетний получил множество телесных повреждений

сегодня, 11:50
Автор:

Татьяна Лозовенко

Сотруднику патрульной полиции Одессы объявили о подозрении в превышении служебных полномочий и применении насилия (ч.2 ст.365 УК Украины). Об этом пишет Думская.

Полицейский в Одессе избил ребенка и получил до 8 лет тюрьмы

Как сообщила прокуратура Одесской области, полицейский во время патрулирования города остановил несовершеннолетнего и применил к нему физическую силу, не имея на это никаких оснований. Установлено, что несовершеннолетний получил множество телесных повреждений. Полицейскому грозит до 8 лет тюрьмы. Подробности инцидента пока не сообщаются.

Напомним, вчера, 1 декабря, в Одессе обнаружили вспышку африканской чумы свиней в одном из областных районов. Территорию закрыли на карантин. Всех животных умертвили. На данный момент специалисты проводят эпизоотическое расследование. Заражение могло произойти через корм.

Ранее "Комментарии" сообщали, что украинцы смогут поехать во Францию на Новый год по заниженной цене. Французская компания Air France 1 декабря сообщила, что утроит количество рейсов с 15 декабря. 100% поездов также будут доступны для бронирования.



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Источник: https://dumskaya.net/news/v-odesse-budut-sudit-patrulnogo-kotoryy-bez-povo-131885/
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