Турки против спецназа: на одном из крупнейших рынков Украины произошла массовая драка - ВИДЕО

На одном из крупнейших рынков Украины представители турецкой общины подрались с сотрудниками СБУ. На "Седьмой километр", что в пригороде Одессы, спецназ приехал, чтобы изъять партию товара в рамках расследования. Об этом сообщает издание "Думская".

Столкновения на "Седьмом километре". Фото: Думская

Спецназ Службы безопасности должен быть забрать партию ткани и фурнитуры. Однако сделать это сразу не удалось. Защищать товар бросился владелец.

"Предприниматель даже хотел поджечь себя. Он облился бензином, но его, к счастью, удержали. Представители турецкой общины, которые приехали его поддержать, были очень агрессивно настроены. Они бросались на спецназовцев, а те едва не окрыли огонь в ответ", — сказано в сообщении.

В результате, спецназовцы вместе с товаром оказались в оцеплении. А владелец партии ткани оказался в больнице. После всего происходящего стало плохо.





Когда на рынок съехались общественники и журналисты, ситуация немного успокоилась. В какой-то момент группа "Альфа" все же прорвала оцепление турков и партию товара вывезла. Троих человек задержали.





Известно, что расследование, в рамках которого сотрудники СБУ и приехали на рынок, касается уклонения от налогов в особо крупных размерах. Шевченковский суд Киева дал разрешение на изъятие товара. Среди подозреваемых граждан Турции пока нет.

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