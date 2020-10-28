Турки против спецназа: на одном из крупнейших рынков Украины произошла массовая драка - ВИДЕО

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Виолетта Комаровская
На одном из крупнейших рынков Украины представители турецкой общины подрались с сотрудниками СБУ. На "Седьмой километр", что в пригороде Одессы, спецназ приехал, чтобы изъять партию товара в рамках расследования. Об этом сообщает издание "Думская".
Столкновения на "Седьмом километре". Фото: Думская
Спецназ Службы безопасности должен быть забрать партию ткани и фурнитуры. Однако сделать это сразу не удалось. Защищать товар бросился владелец.
В результате, спецназовцы вместе с товаром оказались в оцеплении. А владелец партии ткани оказался в больнице. После всего происходящего стало плохо.
Когда на рынок съехались общественники и журналисты, ситуация немного успокоилась. В какой-то момент группа "Альфа" все же прорвала оцепление турков и партию товара вывезла. Троих человек задержали.
Известно, что расследование, в рамках которого сотрудники СБУ и приехали на рынок, касается уклонения от налогов в особо крупных размерах. Шевченковский суд Киева дал разрешение на изъятие товара. Среди подозреваемых граждан Турции пока нет.
Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что в США женщины устроили драку в супермаркете из-за карантина.
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