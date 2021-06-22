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Главная Новости Общество происшествия Туристов на Азовском море атакуют морские блохи (ВИДЕО)
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Туристов на Азовском море атакуют морские блохи (ВИДЕО)

Туристы, отдыхающие на Азовском море, жалуются на морских блох, укусы которых вызывают зуд и покраснения

сегодня, 15:55
Автор:

Светлана Шкурупий








На побережье Азовского моря отдыхающие заметили морских блох, которые не дают нормально купаться, потому что их укусы довольно болезненные и вызывают покраснения. Об этом рассказал и показал ракообразных на видео пользователь, зарегистрированный на YouTube как Vitaliano Almazati.

Туристов на Азовском море атакуют морские блохи (ВИДЕО)

Азовское море (фото из открытых источников)

"Их очень много сейчас в море. Они больно кусаются, неприятно. Есть по всему пляжу, маленькие и большие", — говорит отдыхающий. 

Известно, что морские блохи, размер которых может достигать 0,5-25 сантиметров, часто встречаются в морях и океанах. Питаются они остатками рыб, морскими червями, а также паразитируют на живой рыбе.

Сам укус морских блох не страшен, но он способен вызвать зуд, покраснение и аллергическую реакцию. Если укусов на теле много, тогда их нужно обработать успокаивающим кремом и выпить антигистаминное средство. 

Кроме того, на украинском курорте Кирилловка уже заметили первую медузу, выброшенную на берег после шторма. Местные жители говорят, что скоро ожидается их нашествие.

 

Напомним, что Мраморное море, расположенное в Атлантическом океане у северо-западного побережья солнечной Турции, страдает от толстого слоя морской "слизи", которая серьезно "бьет" по экологической системе.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в апреле 2020 года пляжи Филиппин были устланы томатными медузами. Уникальное зрелище зафиксировал австралийский ученый из Университета Гриффита. Томатными медуз называют из-за их расцветки, которая варьируется от розового до ярко-красного. Тысячи этих существ морской биолог заметил вблизи пляжей Коронг, что на севере Палавана. Они были буквально повсюду. Издалека эти медузы действительно напоминали помидоры. 


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Источник: https://news.obozrevatel.com/ukr/society/morski-blohi-psuyut-vidpochinok-turistam-na-azovskomu-mori-ochikuetsya-nashestya-meduz-video.htm
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