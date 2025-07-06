Турист совершил селфи с медведем: после этого произошла трагедия в Карпатах

В Румынии произошла ужасная трагедия, во время которой 49-летний турист из Италии погиб. Перед смертью он остановился сделать селфи с медведем на известном Трансфегарасском шоссе. Мужчина не обратил внимания на предупредительные знаки об опасности, отошел от мотоцикла и попал в смертельную ловушку.

Турист погиб после селфи с медведем в Румынии. Фото из открытых источников

Инцидент произошел в румынских Карпатах в регионе Арджеш. Омар Фаранг Зин заметил медведя на дороге и подошел к животному, чтобы сделать фото. В этот момент на него напала медведица, вероятно, мать медведя. Она сбросила мужчину в ущелье глубиной более 80 метров.

Горные спасатели обнаружили тело мужчины всего через несколько часов. По словам руководителя горно-спасательной службы Арджеша Иона Сандулоу, шанса выжить у него не было.

"К сожалению, он уже был мертв, когда мы прибыли. Травмы были очень серьезными", — отметил Сандулоу.

Рядом с местом происшествия обнаружили мотоцикл, кровь и личные вещи Омара. Турист был в полном защитном снаряжении, однако это не помогло ему спастись после встречи с медведем. На видео, которое он снял перед смертью, слышно, как Омар с восторгом говорит: "Вот медведь! Как хорошо. Он идет ко мне".

Фото медведя, которые сделал турист перед смертью в Карпатах

Позже власти Румынии подтвердили, что напавшее животное было усыплено.

На месте инцидента стоит заметный знак, запрещающий прикормку медведей. Однако такие предупреждения часто игнорируются, что влечет за собой ужасные случаи. Спасатель Сандулоу отметил необходимость более жестких мер, чтобы уберечь жизнь людей.

"Мое убеждение: должны быть более высокие штрафы или даже тюремные сроки для тех, кто нарушает эти правила. Иначе это будет повторяться снова", — сказал спасатель.





Фото медведя, которые сделал турист перед смертью в Карпатах

Ранее портал "Комментарии" сообщал об инциденте в Румынии, где медведь схватил женщину за ногу и утащил за собой.

Также "Комментарии" писали о нападении медведя в Словакии.