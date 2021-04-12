Тупицкого не пустили на заседание КС, которое он сам созвал

Госохрана не допустила Александра Тупицкого в здание Конституционного суда на специальное пленарное заседание, которое он созвал из-за указа Владимира Зеленского о его увольнении с должности судьи. Об этом он сказал в эфире телеканала "Прямой", пишет "Украинская правда".

Александр Тупицкий - фото из открытых источников

"(Пришел – ред.) для дачи объяснений судьям для принятия решения. Мы можем пройти? Нет? Вы срываете тогда заседание. Всем судьям разослано мое распоряжение о созыве заседания, оно опубликовано в прессе. Все знают об этом. Вы срываете заседание", — сказал Тупицкий.

Сообщается, что сотрудники охраны запретили вход Тупицкому, несмотря на его заявления о тайном голосовании, которое должно было состояться во время заседания, относительно его увольнения. По утверждению отстраненного судьи, он хотел дать объяснения.

Александр Тупицкий заявил, что если если охрана отказывается его впускать, он продолжает оставаться судьей и председателем КСУ, а после этого уехал.

Напомним, что многие украинцы продолжают наблюдать за ситуацией, что сложилась в Конституционном суде Украины. В конце марта несколько судей КСУ утратили свои полномочия после соответствующего решения Владимира Зеленского. Однако это может повлечь за собой неожиданные последствия, считает бывший судья КСУ Виктор Шишкин. По его словам , нынешнее положение дел в Конституционном Суде может быть "супер-опасным" для Украины. Такие выводы экс-судья основывает на том, что считает указ Зеленского "крайне антиконституционным". Действия президента, считает Виктор Шишкин, могут способствовать разрушению существующей правовой системы в стране.













Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!