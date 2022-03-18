Трудовое рабство и торговля людьми: как украинцам не попасть в ловушку за границей

Миллионы украинцев, убегая от войны, уезжают за границу в поисках безопасного места. Люди, находящиеся в страхе и панике, а это женщины и дети, могут стать жертвами торговли людьми или попасть в трудовое рабство. "Комментарии" узнали, что нужно знать, чтобы не попасть в ловушку к торговцам людьми.

С начала войны Украину покинули миллионы человек (фото из открытых источников)

Трудовое рабство – это одна из форм торговли людьми и это – преступление.

"Комментарии" обратились за информацией в Координационный центр по предоставлению правовой помощи, чтобы узнать, как украинцам не попасть в трудовое рабство, пытаясь найти работу за границей.

По словам первого заместителя директора Координационного центра по предоставлению правовой помощи Оксаны Василяки, следует помнить несколько важных советов и быть осмотрительными, а еще пользоваться только официальными источниками информации.



"Пересекая государственную границу, нужно помнить, что действительно могут быть преступные группировки, которые могут воспользоваться таким уязвимым положением людей. Поэтому нужно четко понимать, что все свои документы, паспорт, другие документы, идентифицирующие личность вашу, или ребенка нужно держать при себе. Показывать можно только уполномоченным работникам, например, пограничникам во время прохождения паспортного контроля. Конечно, желательно заранее сделать несколько копий таких документов, где-то их держать, в хранилище, в электронной почте, на Google-диске, если вдруг так произойдет и вы потеряете свои документы, такие случаи бывают. Чтобы у вас всегда был доступ к копиям своих документов. Это нужно сделать обязательно. Обычно тщательно нужно планировать маршрут поездки, и если это не связано с военными действиями, анализировать те организации , которые предлагают такое трудоустройство, чтобы это были лицензированные организации, имеющие право на осуществление такой деятельности. Маршрут путешествия, стараться не путешествовать с незнакомыми людьми, не садиться в транспорт к незнакомцам. То есть, доверять только службам, волонтерским организациям, которые действительно помогают в выезде за границу. Конечно, по средству связи, не отдавать контактный телефон, данные, другие средства связи",- рассказала она.

Также эксперт рассказала, куда можно обращаться за помощью за границей, и где в Украине получить необходимые консультации.

"Нужно быть внимательными и использовать только официальные источники информации. К примеру, если мы говорим о других странах, то есть международная организация по миграции, она имеет представительства в каждой стране, на сайте можно узнать о "горячей линии". Такая линия работает по телефону 112 в странах Европейского Союза. Конечно, если вы за границей, то можно обращаться в посольство Украины, в консульство, в международные организации по миграции. Если человек в Украине вдруг попал в такую ситуацию, можно звонить в единый контакт-центр 0 800 213 103 (круглосуточно, бесплатно в пределах Украины). Также гражданам советуем использовать ресурс WikiLegalAid — это правовая платформа, где есть немало важных правовых консультаций", — подытожила Оксана Василяка.

Находясь в отчаянии и панике, можно стать жертвами торговли людьми

В Центре противодействия дезинформации рассказали, что следует знать, чтобы не попасть к торговцам людьми. Преступники могут принуждать людей не только к трудовому рабству, но и к сексуальной эксплуатации, принудительному нищенству, изъятию органов и т.д. Так что эксперты призывают быть внимательными и не доверять сомнительным предложениям!

— не отдавайте никому ваши подлинники документов, положите их копии в разные места;

— не беритесь за сомнительную работу;

— не занимайте деньги у незнакомцев;

— звоните родным, держите связь;

— изучите контакты экстренных служб ( в странах ЕС – 112 ).

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