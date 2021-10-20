Трое детей остались сиротами: в львовской больнице умерла мать, которая была категорически против вакцинации

В одном из медицинских учреждений Львовщины в результате осложнения от коронавирусной болезни ушла из жизни 40-летняя местная жительница, у которой теперь сиротами осталось трое маленьких детей. Младшей дочери всего 1 год. Об этом сообщает УНИАН.

Во львовской больнице умерла многодетная мать (фото из открытых источников)

Печальную весть представителю этого медиа прокомментировала заведующая отделением анестезиологии и интенсивной терапии больницы Наталья Матолинец.

По ее словам, женщину госпитализировали в ковид-отделение уже в тяжелом состоянии. Кроме нее, еще трое ближайших родственников, в частности, родная сестра и брат инфицированные на коронавирусную болезнь. Это показали проведенные ПЦР-тесты. Многодетную маму врачи спасали трое суток, дважды реанимировали.

Медик также отметила, что эти львовяне не были вакцинированы, ведь являются противниками таких прививок. Без мамы осталось трое маленьких детей, маленькой дочке всего год исполнился.

Врач еще раз напоминает соотечественникам не рисковать жизнью, а сделать необходимые прививки. В таком случае, даже инфицированный вирусом человек, может значительно облегчить течение этой тяжелой болезни часто с летальным исходом.

Напомним, что "Комментарии" информируют о том, что врач из Львова рассказала о ситуации с COVID-19 в регионе. В ковидном отделении медицинского учреждения скорой помощи города Львова сложилась угрожающая ситуация. Его реанимация переполнена, там находится 48 больных, которые сейчас в критическом состоянии. Несмотря на то, что при коронавирусе может наступить летальная ситуация, и человек умрет, ни у кого из этих пациентов нет прививки. По ее словам, сейчас смертность непрогнозируемая. А больные перед вспышкой заболевания даже не думали о вакцинации.

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