Тревожные прогнозы землетрясений в Европе (КАРТА)

В ночь с 5 на 6 февраля в центральной части Турции произошло мощное землетрясение. Число подтвержденных погибших растет с каждым часом и уже исчисляется тысячами человек. Эксперты уже не раз предупреждали, что в Европе периодически происходят мощные землетрясения, а некоторые страны особенно находятся под угрозой. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на EFEHR.

Карта сейсмической угрозы Европы. Фото из открытых источников

EFEHR – это организация, которая была создана при поддержке Европейского Союза и объединяет ученых для усовершенствования оценки риска землетрясений в Европе и поддержки национальных усилий.

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"Землетрясения невозможно предугадать и предотвратить их. Таким образом, они имеют большой потенциал нанести вред и повлиять на благосостояние общества: в течение 20 века землетрясения в Европе повлекли более 200 000 смертей и более 250 миллиардов евро ущерба", — сообщает EFEHR.

Несмотря на это, ученые могут исследовать и изучить риски будущих землетрясений и показать места, где, вероятно, их следует ожидать. В рамках EFEHR была разработана модель сейсмических угроз, показывающая наиболее опасные места. В Европе особенно высокие риски разрушительных землетрясений наблюдаются в Турции, Греции, Италии, Румынии, Албании и Балканских странах.





Зоны с низким уровнем опасности окрашены от белого до зеленого, зоны с умеренной опасностью – от желтого до оранжевого, а зоны с высоким уровнем опасности – от красного до фиолетового. К сожалению, Украина не представлена на карте EFEHR, однако можно увидеть по соседним странам, что мы находимся в зоне с умеренным уровнем опасности.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что под завалами от землетрясения в Турции ищут известного футболиста.

Также "Комментарии" публиковали фото последствий жуткого землетрясения, произошедшего в Турции, а также ощутимого в Сирии и других странах.