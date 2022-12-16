Треснул самый большой аквариум в мире. Видео показывают масштабы аварии



















Крупнейший в мире цилиндрический аквариум с морской водой, расположенный в комплексе Aquadom в Берлине треснул. В соцсетях опубликовали видео, на котором видны последствия, нанесенные инцидентом. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информационную агенцию Reuters.



Аквариум Aquadom. Фото: Annette Riedl

Большой аквариум обычно привлекает толпы туристов, интересующихся огромным сооружением. Однако, 16 декабря, аквариум Aquadom треснул, вылив более миллиона литров воды, мусора и около 1500 экзотических рыб на одну из центральных улиц берлинского района Митте. На место аварии выехали более 100 спасателей.

"Просто хаос. Весь аквариум взорвался, и то, что осталось, — полное опустошение. Много мертвой рыбы, мусора", — сказала Reuters гостя комплекса отдыха, где расположен аквариум Сандра Визер.

В соцсетях распространилась запись разрушенного аквариума AquaDom в Берлине. На нем видны остатки поврежденной конструкции, а внутри здания, где находился аквариум, идет масштабная уборка по ликвидации последствий инцидента.

Аквариум AquaDom был открыт 2 декабря 2003 года. Стоимость строительства проекта составила 12,8 млн. евро, а на изготовление цилиндра ушло 150 тонн акриловой смолы. Аквариум имел диаметр около 12 метров, его высота составляла 14 метров.

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