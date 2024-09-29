Трагический случай во время полета: на борту самолета внезапно скончалась молодая девушка

Рейс IA473 авиакомпании Iraqi Airways из Багдада в Гуанчжоу (Китай) был вынужден совершить внеплановую посадку в аэропорту Калькутты (Индия). Причиной стала внезапная смерть пассажирки, которая потеряла сознание и упала во время полета самолета.



Пассажир из Ирака скончался на борту самолета Iraqi Airways. Фото из открытых источников

25 сентября произошел трагический случай, когда 16-летней иракской девочке внезапно стало плохо примерно за 30 минут до запланированной посадки рейса в Гуанчжоу. Самолет, на борту которого находились 100 пассажиров и 15 членов экипажа, сменил курс и быстро приземлился в международном аэропорту им. Нетаджи Субхас Чандра Босса.

Бригада медиков не смогла определить пульс и сердцебиение у девочки и из-за отсутствия признаков жизни быстро транспортировала 16-летнюю пассажирку в ближайшую больницу. Несмотря на усилия медицинского персонала, по прибытии в заведение девушку констатировали мертвой.

В полиции сообщили, что завели дело о неестественной смерти и после проведения всех процедур тело девочки передадут семье. Для этого отдел полиции выдаст соответствующее разрешение, позволяющее родителям вернуться с ее телом домой.

Представители аэропорта сообщили, что полиция также свяжется с посольством Ирака в Дели по поводу трагического инцидента.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Италии внезапно скончалась стюардесса на глазах у пассажиров. Мать троих детей, работавшая в авиакомпании ITA Airways, несмотря на плохое самочувствие, отказались от медицинской помощи, желая поскорее вернуться домой к своей семье в Рим.

Также "Комментарии" писали о пассажирском самолете, который летел из Индии в Германию, но из-за загадочной записки в туалете был вынужден совершить аварийную посадку в Турции.

