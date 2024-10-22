Трагический случай на Волыни: беременная женщина употребила грибы

26-летняя беременная женщина после употребления грибов испытала тошноту, однако проигнорировала симптомы, ведь с ее мужем было все хорошо. Через несколько дней состояние женщины ухудшилось и ей понадобилась госпитализация после отравления грибами.



Беременная женщина отравилась грибами. Фото из открытых источников

18 октября "скорая помощь" увезла беременную женщину в областной перинатальный центр после сообщений об отравлении грибами. Пациентка поступила в тяжелом состоянии с тахикардией, одышкой, интоксикацией и обезвоживанием, ведь в течение трех дней она не могла есть пить и рвала около 30 раз в день.

После попадания в больницу ее сразу госпитализировали в реанимацию и обнаружили, что ребенок погиб внутриутробно до момента прибытия в медучреждение. После интенсивного лечения состояние пациентки нормализовалось. Также медики провели операцию родоразрешения.

Как оказалось, беременная женщина с мужчиной и кумом собрали польских грибов и маслят на Волыни. После их потребления женщина испытала тошноту, однако из-за нормального состояния мужчины не придала этому значения. Однако через три дня пациентка была вынуждена вызвать "скорую".

"Прежде всего, беременным женщинам вообще противопоказано есть грибы. Основной совет для всех остальных — не потребляйте дикорастущих грибов, если нет абсолютной уверенности в том, что они безопасны. Если вы все же поели грибов и после этого возникли симптомы отравления — немедленно обращайтесь за медицинской помощью", — сообщил врач Иван Вороблевский.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на Волыни голова ребенка опасно застряла в кастрюле.

Также "Комментарии" писали об инциденте, когда на ушедшего за грибами мужчину напала медведица.



