Трагический случай на Волыни: беременная женщина употребила грибы

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Slava Kot
26-летняя беременная женщина после употребления грибов испытала тошноту, однако проигнорировала симптомы, ведь с ее мужем было все хорошо. Через несколько дней состояние женщины ухудшилось и ей понадобилась госпитализация после отравления грибами.
Беременная женщина отравилась грибами. Фото из открытых источников
18 октября "скорая помощь" увезла беременную женщину в областной перинатальный центр после сообщений об отравлении грибами. Пациентка поступила в тяжелом состоянии с тахикардией, одышкой, интоксикацией и обезвоживанием, ведь в течение трех дней она не могла есть пить и рвала около 30 раз в день.
После попадания в больницу ее сразу госпитализировали в реанимацию и обнаружили, что ребенок погиб внутриутробно до момента прибытия в медучреждение. После интенсивного лечения состояние пациентки нормализовалось. Также медики провели операцию родоразрешения.
Как оказалось, беременная женщина с мужчиной и кумом собрали польских грибов и маслят на Волыни. После их потребления женщина испытала тошноту, однако из-за нормального состояния мужчины не придала этому значения. Однако через три дня пациентка была вынуждена вызвать "скорую".
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на Волыни голова ребенка опасно застряла в кастрюле.
Также "Комментарии" писали об инциденте, когда на ушедшего за грибами мужчину напала медведица.
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