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Трагедия в Италии: отец оставил ребенка в запертой машине

14-месячный ребенок погиб в итальянском городке Чеккиньола. Отец забыл о ней и оставил ее на целый день в запертой машине.

сегодня, 19:05
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Автор:

Slava Kot

Трагедия в Италии: отец оставил ребенка в запертой машине

Отец оставил ребенка в запертой машине. Фото из открытых источников

Отец годовалого ребенка должен был завести его в ясли, однако забыл в машине. Впоследствии оказалось, что ребенок погиб. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на итальянское издание RAI News.


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Трагедия произошла в римском военном городке Чеккиньола, где расположены университет НАТО и жилые массивы для семей военных. Итальянские СМИ сообщают, что мужчина должен был отвезти 14-месячную девочку в ясли утром, а мать забрала бы ее днем. Когда женщина приехала за ребенком, оказалось, что ее не было в детском учреждении.

Когда женщина вышла из детских яслей, заметила автомобиль мужчины. Подошла к ней и увидела ребенка в автокресле внутри машины. Крики женщины привлекли внимание прохожих, один из них выбил стекла. К моменту приезда скорой реанимация не спасла младенца. Ребенок уже был мертв. Начато расследование обстоятельств этой трагедии. Все указывает на то, что отец вышел из машины и забыл ребенка.

"Я был абсолютно убежден, что оставил ее в яслях, я не знаю, что произошло", – говорит отец ребенка.

С 1998 года в Италии произошло по меньшей мере 10 смертельных случаев, когда родители забывали своего ребенка в машине. Психологи объясняют такие случаи потери временной памяти родителей переутомлением, стрессом и недосыпанием.

С 2019 года в Италии действует закон, требующий установить специальные детские кресла в автомобиле для предотвращения забывчивости в автомобиле. Они оснащены сигнализацией, напоминающей о том, что ребенок находится в машине.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в итальянском регионе Эмилия-Романья бушует самое большое за последние 100 лет наводнение.

Также "Комментарии" писали о режиме в Северной Корее, осудившем двухлетнего ребенка.



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Источник: https://www.rainews.it/articoli/2023/06/bimba-di-un-anno-trovata-morta-in-auto-a-roma-ba0bd290-254d-4c03-aa5a-90f10969abe4.html
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