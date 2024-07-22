В баварских Альпах произошла трагедия: 18-летний турист из Северного Рейна-Вестфалии погиб от удара молнии возле вершины Цугшпитце. Несмотря на попытки спасения, сильная гроза и отсутствие альпинистского снаряжения усложнили ситуацию, в результате чего спасатели не смогли вовремя подлететь к месту происшествия.

Трагедия в горах: 18-летний турист погиб от удара молнии

Вечером воскресенья, 21 июля 2024 года, группа молодых людей отправилась поездом "Баварский Цугшпитцбан" к вершине самой высокой горы Германии, чтобы покорить её скалистые высоты. Добравшись до террасы горной станции, трое друзей решили продолжить путь на вершину по маршруту "виа феррата", не имея при этом необходимого альпинистского снаряжения.

По пути обратно, когда они уже почти достигли безопасной территории, в районе вершины произошла серия мощных ударов молний. Один из ударов оказался смертельным для 18-летнего юноши. Прибывшие на место происшествия врачи скорой помощи были вынуждены лишь констатировать его смерть.

Полиция Баварии подчеркнула, что плохие погодные условия серьезно усложнили проведение спасательных операций. Густые тучи и риск повторных ударов молний сделали невозможным прибытие спасательного вертолета до того момента, как гроза не утихла. Официальные лица напомнили туристам о необходимости строгого соблюдения мер безопасности при восхождениях, особенно в период теплых гроз, характерных для этого времени года в Баварских Альпах.

Власти призывают туристов к более ответственному отношению к планированию походов и необходимости обучения основам выживания в горных условиях.