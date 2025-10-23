20 октября 2025 года супруги и их взрослый сын скрывались в подвале частного дома, а их младший сын в это время пошел к соседям, чтобы принести воду. Вскоре военнослужащие ВС РФ ворвались в убежище, где находилась семья и начали допрашивать их о местонахождении украинских военных в населенном пункте. Не получив от них никакой информации, они впоследствии удалились.

Трагедия в Донецкой области: россияне снова расстреливают гражданских

Однако один из оккупантов вернулся и открыл огонь из автоматического оружия по гражданским, после чего, решив, что они погибли, – ушел. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Донецкой областной прокуратуры.

Когда 57-летняя потерпевшая пришла в себя, то увидела родных убитыми. Переживая о младшем сыне, мать пошла в соседний подвал, где обнаружила его тело рядом с расстрелянными соседями – 62-летней женщиной и ее 30-летним сыном.

Пострадавшая с огнестрельным ранением челюсти смогла добраться до подконтрольной Украине территории, откуда ее доставили в больницу. Прокуроры допросили ее и зафиксировали показания очередного военного преступления против гражданского населения.

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту совершения военного преступления, повлекшее гибель людей (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

В настоящее время проводятся неотложные следственные (розыскные) действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия и причастных к совершению указанного военнослужащих России.

Досудебное расследование проводят следователи ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.

