Тотальный блекаут сети: способны ли удары РФ полностью лишить Украину интернета

Российские войска все чаще выбирают своими целями объекты крупных операторов коммуникаций и дата-центры в Украине. На фоне этих атак в обществе закономерно возникает вопрос: грозит ли стране масштабный и полный интернет-коллапс?

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Ситуацию прояснил народный депутат Александр Федиенко. По его словам, несмотря на возможные локальные сбои, наша страна имеет уникальное преимущество.

"Враг сейчас пытается бить по крупным операторам связи", — сообщил парламентарий, заметив, что украинская цифровая сеть является одной из самых разветвленных в мире.

"Но за счет того, — добавил Федиенко, — что у нас большая концентрация малого и среднего бизнеса, я думаю, что с интернетом, по крайней мере, в Украине точно все будет нормально".

В случае успешного поражения врагом отдельных дата-центров некоторые онлайн-платформы и ресурсы временно не будут работать. Однако, как отмечает депутат, это никак не означает исчезновение всемирной сети в целом по стране.

"Сейчас мы живем в то время, когда есть облачные решения, есть резервы, копирование", — отмечает политик.

Он предполагает, что некоторые отдельные услуги или сервисы действительно могут становиться недоступными на определенный период, но это не касается интернета как глобального явления.

"Государственные инфраструктуры, — подчеркивает Александр Федиенко, — еще в начале войны сделали достаточно огромное разветвление инструктуры, и бекапные решения пробили, есть много и за рубежом… То есть кинетическими ударами разрушить инфраструктуру мне кажется, это невозможно".

Кроме того, спикер заверил, что цифровые услуги от государства будут работать стабильно. В то же время, обороноспособность страны не пострадает, поскольку армия использует полностью автономные, изолированные от гражданского сектора каналы связи.

Между тем, на практике последствия вражеских обстрелов уже почувствовали жители столицы. Из-за недавних ударов зафиксированы технические проблемы у нескольких киевских интернет-провайдеров. В частности, компания "Паутина" предупредила клиентов о серьезной аварии из-за повреждений дата-центров, что повлекло отсутствие сети у части пользователей. Об аналогичных проблемах сообщили и в UTELS: в результате прилета был обесточен ключевой дата-центр компании в Киеве, где хранится главное оборудование. Специалисты обеих компаний оперативно работают над ликвидацией последствий и восстановлением доступа абонентам.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Дональд Трамп анонсировал финал войны в Украине и раскрыл детали переговоров .