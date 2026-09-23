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Тотальный блекаут сети: способны ли удары РФ полностью лишить Украину интернета

«Разрушить кинетическими ударами невозможно»: нардеп успокоил украинцев по поводу угрозы полного отключения интернета

23 сентября 2026, 15:01
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Недилько Ксения

Российские войска все чаще выбирают своими целями объекты крупных операторов коммуникаций и дата-центры в Украине. На фоне этих атак в обществе закономерно возникает вопрос: грозит ли стране масштабный и полный интернет-коллапс?

Тотальный блекаут сети: способны ли удары РФ полностью лишить Украину интернета

Иллюстративное фото

Ситуацию прояснил народный депутат Александр Федиенко. По его словам, несмотря на возможные локальные сбои, наша страна имеет уникальное преимущество.

"Враг сейчас пытается бить по крупным операторам связи", — сообщил парламентарий, заметив, что украинская цифровая сеть является одной из самых разветвленных в мире.

"Но за счет того, — добавил Федиенко, — что у нас большая концентрация малого и среднего бизнеса, я думаю, что с интернетом, по крайней мере, в Украине точно все будет нормально".

В случае успешного поражения врагом отдельных дата-центров некоторые онлайн-платформы и ресурсы временно не будут работать. Однако, как отмечает депутат, это никак не означает исчезновение всемирной сети в целом по стране.

"Сейчас мы живем в то время, когда есть облачные решения, есть резервы, копирование", — отмечает политик.

Он предполагает, что некоторые отдельные услуги или сервисы действительно могут становиться недоступными на определенный период, но это не касается интернета как глобального явления.

"Государственные инфраструктуры, — подчеркивает Александр Федиенко, — еще в начале войны сделали достаточно огромное разветвление инструктуры, и бекапные решения пробили, есть много и за рубежом… То есть кинетическими ударами разрушить инфраструктуру мне кажется, это невозможно".

Кроме того, спикер заверил, что цифровые услуги от государства будут работать стабильно. В то же время, обороноспособность страны не пострадает, поскольку армия использует полностью автономные, изолированные от гражданского сектора каналы связи.

Между тем, на практике последствия вражеских обстрелов уже почувствовали жители столицы. Из-за недавних ударов зафиксированы технические проблемы у нескольких киевских интернет-провайдеров. В частности, компания "Паутина" предупредила клиентов о серьезной аварии из-за повреждений дата-центров, что повлекло отсутствие сети у части пользователей. Об аналогичных проблемах сообщили и в UTELS: в результате прилета был обесточен ключевой дата-центр компании в Киеве, где хранится главное оборудование. Специалисты обеих компаний оперативно работают над ликвидацией последствий и восстановлением доступа абонентам.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Дональд Трамп анонсировал финал войны в Украине и раскрыл детали переговоров .



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