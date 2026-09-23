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Тотальний блекаут мережі: чи здатні удари РФ повністю позбавити Україну інтернету

«Зруйнувати кінетичними ударами неможливо»: нардеп заспокоїв українців щодо загрози повного відключення інтернету

23 вересня 2026, 15:01
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Недилько Ксения

Російські війська дедалі частіше обирають своїми цілями об'єкти великих операторів комунікацій та дата-центри в Україні. На тлі цих атак у суспільстві закономірно постає питання: чи загрожує країні масштабний та повний інтернет-колапс?

Тотальний блекаут мережі: чи здатні удари РФ повністю позбавити Україну інтернету

Ілюстративне фото

Ситуацію прояснив народний депутат Олександр Федієнко. За його словами, попри ймовірні локальні збої, наша країна має унікальну перевагу.

"Ворог зараз намагається бити по великих операторах зв’язку", — повідомив парламентар, зауваживши, що українська цифрова мережа є однією з найбільш розгалужених у світі.

"Але за рахунок того, — додав Федієнко, — що у нас велика концентрація малого та середнього бізнесу, я думаю, що з інтернетом, принаймні в Україні, точно все буде нормально".

У разі успішного ураження ворогом окремих дата-центрів певні онлайн-платформи та ресурси тимчасово не працюватимуть. Проте, як наголошує депутат, це жодним чином не означає зникнення всесвітньої мережі загалом по країні.

"Зараз ми живемо у той час, коли є хмарні рішення, коли є резерви, копіювання", — зазначає політик.

Він припускає, що якісь окремі послуги чи сервіси дійсно можуть ставати недоступними на певний період, але це не стосується інтернету як глобального явища.

"Державні інфраструктури, — підкреслює Олександр Федієнко, — ще на початку війни зробили досить величезне розгалуження інструктури, і бекапні рішення пробили, є багато і за кордоном… Тобто кінетичними ударами зруйнувати інфраструктуру мені здається, це неможливо".

Крім того, спікер запевнив, що цифрові послуги від держави функціонуватимуть стабільно. Водночас обороноздатність країни не постраждає, оскільки армія використовує повністю автономні, ізольовані від цивільного сектору канали зв'язку.

Тим часом на практиці наслідки ворожих обстрілів уже відчули мешканці столиці. Через нещодавні удари зафіксовано технічні проблеми у кількох київських інтернет-провайдерів. Зокрема, компанія "Павутина" попередила клієнтів про серйозну аварію через пошкодження дата-центрів, що спричинило відсутність мережі у частини користувачів. Про аналогічні проблеми повідомили і в UTELS: внаслідок прильоту було знеструмлено ключовий дата-центр компанії в Києві, де зберігається головне обладнання. Фахівці обох компаній оперативно працюють над ліквідацією наслідків та відновленням доступу для абонентів.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Дональд Трамп анонсував фінал війни в Україні та розкрив деталі переговорів.



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