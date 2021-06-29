Тищенко подрался со своим однопартийцем в столовой Рады: что об этом известно

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Лиля Воробьева
Одиозный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко снова попал в очередной скандал. На этот раз он налетел с кулаками на своего коллегу по партии Александра Куницького. Об этом в своем Телеграмм-канале сообщил его бывший однопартиец Александр Дубинский.
Николай Тищенко (фото с открытых источников)
Инцидент произошел прямо в столовой парламента.
Дубинский также написал, что Куницкий причиной этой драки называет свои обличительные материалы о схемах поборов из украинских моряков.
В программе "Схемы" журналисты-расследователи сообщили, что моряки должны каждые 5 лет сдавать специальные экзамены и возобновлять другие разрешительные документы, чтобы получить возможность и дальше работать.
По мнению журналистов, Николай Тищенко фигурирует среди тех людей, которые покрывают такую "схему".
Николай Тищенко уже успел прокомментировать журналистам сообщение о драке в Раде.
Он заявил, что никакой драки не было. По его словам, коллега некультурно вел себя в столовой и попытался хайпануть. А он только осторожно отвел телефон и попросил того (Куницького) не снимать его.
А вот Александр Куницький этот инцидент в Раде пока никак не прокомментировал.
Напомним, что издание "Комментарии" информировало своих читателей про коррупцию в морской отрасли. Чтобы получить подтверждение права работать на морских судах, моряки в Украине должны каждые пять лет проходить специальные экзамены и обновлять разрешительные документы. Эту процедуру некоторые называют взяточнической, поскольку в некоторых случаях моряки могут быть вынуждены отдавать большие суммы чиновникам из экзаменационных комиссий, тестовых центров и даже Мининфраструктуры.
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Зелёная Плесень
сегодня, 14:10
"...к сожалению..." плевавший на карантин, на глазах всех в центре столицы поивший и кормивший президента и его компанию без масок, будет теперь поучать как себя вести и аргументированно размахивать кулаками. Ну чем не "зелёный Киви"? Они нас "сделали".