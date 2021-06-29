Тищенко подрался со своим однопартийцем в столовой Рады: что об этом известно

Одиозный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко снова попал в очередной скандал. На этот раз он налетел с кулаками на своего коллегу по партии Александра Куницького. Об этом в своем Телеграмм-канале сообщил его бывший однопартиец Александр Дубинский.

Николай Тищенко (фото с открытых источников)

Инцидент произошел прямо в столовой парламента.

"Николай Тищенко с кулаками напал на депутата" СН "Куницкого в столовой Верховной Рады", — рассказал Дубинский.

Дубинский также написал, что Куницкий причиной этой драки называет свои обличительные материалы о схемах поборов из украинских моряков.

В программе "Схемы" журналисты-расследователи сообщили, что моряки должны каждые 5 лет сдавать специальные экзамены и возобновлять другие разрешительные документы, чтобы получить возможность и дальше работать.

По мнению журналистов, Николай Тищенко фигурирует среди тех людей, которые покрывают такую "схему".

Николай Тищенко уже успел прокомментировать журналистам сообщение о драке в Раде.

Он заявил, что никакой драки не было. По его словам, коллега некультурно вел себя в столовой и попытался хайпануть. А он только осторожно отвел телефон и попросил того (Куницького) не снимать его.

"К сожалению, Александр забыл, что в Верховной Раде нужно заниматься законотворчеством, а не блогерством. Однако Саша – в любом случае – мой коллега и член нашей команды. Надеюсь, он научится вести себя в парламенте культурно, а блоги будет снимать в других местах", — прокомментировал событие Тищенко, пишут "Вести".

А вот Александр Куницький этот инцидент в Раде пока никак не прокомментировал.

Напомним, что издание "Комментарии" информировало своих читателей про коррупцию в морской отрасли. Чтобы получить подтверждение права работать на морских судах, моряки в Украине должны каждые пять лет проходить специальные экзамены и обновлять разрешительные документы. Эту процедуру некоторые называют взяточнической, поскольку в некоторых случаях моряки могут быть вынуждены отдавать большие суммы чиновникам из экзаменационных комиссий, тестовых центров и даже Мининфраструктуры.





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