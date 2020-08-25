Тимошенко стало хуже: политика подключили к ИВЛ

Состояние лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко, которая на днях заболела коронавирусом, ухудшилось. “РБК-Украина” со ссылкой на собственные достоверные источники, пишет о том, что Тимошенко находится в стабильно тяжелом состоянии и ее подключили к аппарату ИВЛ.

Издание сообщает, что, помимо других симптомов, температура тела у Тимошенко не падает ниже 39 градусов. Тем временем ее дочь Евгения и зять Артур Чечеткин переносят коронавирус в легкой форме.

Ранее “Комментарии” сообщали, Черновицкая область снова превратилась в эпицентр коронавируса в Украине. В регионе инфекция распространяется активнее всего. За минувшие сутки там обнаружили еще 204 больных. Это больше, чем в любой другой области Украины. Таким образом Черновцы выходят на третье место по общему количеству инфицированных, сказано на сайте СНБО. В лидерах пока все еще остаются Львовская области и Киев. За вчера там зафиксировали соответственно 136 и 130 новых случаев Covid-19. Более сотни больных выявили также в Ивано-Франковской, Харьковской, Тернопольской и Одесской областях.

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