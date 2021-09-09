Тимофей Милованов рассказал, почему украинцы не становятся миллиардерами

Бывший чиновник, возглавлявший министерство экономики, Тимофей Милованов в эфире телеканала "Украина 24" рассказал, как заработать себе приличные пенсии и что делать, чтобы иметь миллиардные состояния.

Тимофей Милованов (фото из открытых источников)

Как отметил экс-госслужащий, сейчас о своих пенсиях нужно самим заботиться — сэкономить средства на старость. Это нужно делать уже сейчас, направляя средства на собственную обеспеченную старость. Сумма должна составлять 2-5% от собственных доходов.

По словам бывшего чиновника, когда человек будет экономить хотя бы 5% от полученных доходов, то за 12 месяцев сэкономит половину заработка за месяц. Если так поступать и дальше, то через несколько лет будущий пенсионер будет иметь половину годового заработка.

Далее известный украинский экономист объяснил, почему наши граждане должны экономить деньги себе на старость. Рассказал, как стал самым богатым среди миллиардеров американец Уоррен Баффет.

Как пояснил Милованов, у этого богатого предпринимателя в 60 лет был миллиард долларов. Теперь господин Баффет имеет десятки миллиардов долларов, только потому, что он знал, как правильно распорядиться своим капиталом. За 4-5 лет, если экономить деньги с заработка, можно накопить приличную сумму, чтобы приобрести ОВГЗ или их выгодно разместить.

Экс-чиновнику здесь возразил парламентарий Алексей Гончаренко. Он отметил, что никаких накоплений в украинцев нет. Ведь большинство из них получало за свою работу мизерную зарплату, как некоторые- 1500 гривен.

Если проследить за мнением Тимофея Милованова, то причина прозаична: среди наших сограждан мало миллиардеров потому, что они мало экономят и не откладывают часть от полученного дохода.

Напомним, что "Комментарии" сообщали о том, что Тимофей Милованов подробно рассказал о причинах своей отставки .

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