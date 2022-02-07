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Террористы завербовали профессионального топографа, чтобы та шпионила за украинской армией

Оперативники СБУ установили, что жительница Волновахского района была завербована в конце 2020 года знакомым, перешедшим на сторону боевиков

сегодня, 17:07
Автор:

Людмила Слободенюк
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В Службе безопасности Украины сообщили об обнаружении одного из агентов терористов, докладывавшего врагу о пребывании украинской армии вблизи села Гранитное. По данным контрразведки, женщина была завербована еще год назад и сообщала о передвижении военных не только за материальное вознаграждение, но и по своим идейным убеждениям. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ, передает портал "Комментарии".

Террористы завербовали профессионального топографа, чтобы та шпионила за украинской армией

СБУ задержала агента России. Фото из сайта СБУ

Агентом террористов стала местная жительница. Ее завербовал в агентурную сеть знакомый, перешедший на сторону террористов ранее. Ее задачей было передавать данные о передвижении и вооружении украинских военных. Поскольку у женщины было образование топографа горной промышленности, то позиции украинской армии на картах она обозначала для россиян максимально точно и профессионально.

"Данные по вооружению и военной технике ВСУ, которые она передавала, представляют угрозу государственному суверенитету, территориальной целостности и обороноспособности Украины", — сообщили в СБУ.

Контрразведчики СБУ задержали агентку на пункте пропуска "Новотроицкое". Она ехала к куратору за новыми инструкциями и деньгами, которые из-за конспирации отказывалась получать на банковскую карту. Курировал деятельность агентки кадровый работник так называемой спецслужбы МГБ ДНР самопровозглашенной республики, который является предателем, бывшим сотрудником одного из украинских силовых ведомств Украины, с 2014 года находится в розыске за дезертирство.

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Источник: https://ssu.gov.ua/novyny/sbu-zatrymala-ahentku-rf-yaka-peredavala-vorohu-dani-pro-syly-ta-zasoby-zsu-na-donechchyni-video
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