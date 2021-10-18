Украинцы все чаще становятся жертвами телефонных аферистов, которые с каждым разом придумывают все более изощренные способы обмана. Так, на удочку мошенников попались жители Тернопольской области, которых обокрали практически на 100 тысяч. Об этом пишет издание OBOZREVATEL, ссылаясь на правоохранителей Тернопольщины.

Телефонные аферисты продолжают обворовывать украинцев: как не стать жертвой - фото из открытых источников

Одна из жертв сообщила, что ей поступил звонок от человека, который якобы является сотрудником финансового учреждения. Мужчина сообщил, что неизвестные пытаются воспользоваться банковской картой женщины. Чтобы деньги остались в целости "представитель банка" посоветовал жертве быстро снять наличные и через терминал перевести средства на другой счет. Женщина перевела все свои сбережения (73,7 тысяч гривен) на неизвестные счета, а вскоре поняла, что стала жертвой телефонных аферистов.

Такую же схему мошенники провернули и с жительницей села Петриков. Женщина перевела на липовый счет более 17 тысяч гривен.

Правоохранители предупреждают украинцев и призывают не доверять неизвестным лицам. В полиции отмечают, что сотрудники банков не будут запрашивать данные ваших карт или интересоваться другой личной информацией.

Отметим, что в ПриватБанке нашли эффективный способ, как защитить клиентов от мошенников с помощью паспорта. Для того чтобы защитить номер, нужно обратиться к мобильному оператору и привязать паспорт к SIM-карте.

Ранее в материале издания "Комментарии" сообщалось, что специалисты из University of Birmingham и University of Surrey сообщили о возможности дистанционного снятия денег даже из заблокированных смартфонов iPhone.





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