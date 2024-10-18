ТЦК в Украине усилят иностранными военными уже в декабре: правда ли это

Российская пропаганда почти каждый день распространяет различные фейки по ситуации в Украине. "Работа" ведется как в украинском, так и в международном информационном пространстве. Одним из таких фейков является информация об усилении рядов ТЦК и СП иностранными военными. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Центра противодействия дезинформации.



Фото портал "Комментарии"

"Вражеская пропаганда распространяет фейковое видео от имени платформы UNITED24 с утверждением, что Украина в декабре 2024 года планирует привлечь к работе в ТЦК и СП польских военных", — сообщают в Центре.

Верифицировав информацию в UNITED24, в Центре сообщили, что платформа такого контента не создавала и не распространялась. Информация о привлечении польских военных к работе в ТЦК и СП также неправдива.

“Цель этой лжи – создание напряженности между украинским и польским народами и дискредитация сотрудничества между Украиной и ее партнерами. Это уже не первое фейковое видео ru-пропагандистов, направленное на создание напряженности с Польшей”, — говорится в сообщении.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Украине работники ТЦК проводят проверки и оповещения военнообязанных в общественных местах. Заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам аграрной политики Степан Чернявский рассказал, при каком условии закончатся рейды ТЦК.

Народный депутат назвал рейды ТЦК "облавами" и убежден, что в нынешних условиях прекратить их невозможно. Об условиях отмены массовых проверок работниками ТЦК в общественных местах, читайте по ссылке.



