Тайгер Вудс попал в серьезное ДТП: у гольфиста сломаны ноги (фото)

Известный американский гольфист Тайгер Вудс попал в серьезное ДТП. Об этом сообщает CNN со ссылкой на Департамент шерифа округа Лос-Анджелес.



Тайгер Вудс

Машина Вудса перевернулась во вторник утром (по местному времени)на границе поместий Роллинг-Хиллз и ранчо Палос-Вердес. Управление шерифа сообщило, что его автомобиль ехал на север по бульвару Хоторн на Блэкхорс-роуд, когда он разбился.

По словам представителя пожарной службы округа Лос-Анджелес Генри Нарвеса, Тайгер Вудс получил травмы разной степени тяжести, его в тяжелом состоянии доставили в медицинский центр Калифорнийского университета в Харборе. Игрок в гольф получил серьезные травмы обеих ног, сообщил начальник пожарной охраны округа Лос-Анджелес Дэрил Осби.

Сейчас Вудс находится в операционной с множественными переломами ног, сказал его агент Марк Стейнберг.

Пауэрс сказал, что причина аварии расследуется, но никаких признаков нарушения правил движения нет. По словам Пауэрса, эта дорога довольно крутая, а он спускался с холма.

Отметим, Тайгер Вудс ехал на высокой скорости во вторник утром, когда потерял контроль над своим автомобилем и разбился. Согласно отчету, Вудс пересек центральную часть бульвара Хоторн, прежде чем несколько раз перевернуть свой внедорожник и остановиться. Официальная причина аварии пока не установлена.

По словам источника Los Angeles Times, Вудса пришлось удалить через лобовое стекло автомобиля, используя при этом специальные инструменты. После аварии гольфист был в сознании. Спасатели сразу же надели на него медицинский ошейник для стабилизации.

Шериф округа Лос-Анджелес отметил, что автомобиль проехал несколько сотен футов, прежде чем остановился на обочине.

Он сказал, что, по его мнению, внедорожник ехал с большой скоростью, так как ехал по крутому склону.

Напомним, страшная автокатастрофа случилась на трассе Киев-Чернигов, неподалеку от села Залесье. В результате происшествия погибли два человека.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!