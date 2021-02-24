Тайгер Вудс попал в серьезное ДТП: у гольфиста сломаны ноги (фото)

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Татьяна Веремеева
Известный американский гольфист Тайгер
Вудс попал в серьезное ДТП. Об этом сообщает CNN со ссылкой на Департамент
шерифа округа Лос-Анджелес.
Тайгер Вудс
Машина Вудса перевернулась во вторник утром (по местному времени)на границе
поместий Роллинг-Хиллз и ранчо Палос-Вердес. Управление шерифа сообщило, что
его автомобиль ехал на север по бульвару Хоторн на Блэкхорс-роуд, когда он
разбился.
По словам представителя пожарной службы округа Лос-Анджелес Генри Нарвеса,
Тайгер Вудс получил травмы разной степени тяжести, его в тяжелом состоянии
доставили в медицинский центр Калифорнийского университета в Харборе. Игрок в
гольф получил серьезные травмы обеих ног, сообщил начальник пожарной охраны
округа Лос-Анджелес Дэрил Осби.
Сейчас Вудс находится в операционной с множественными переломами ног,
сказал его агент Марк Стейнберг.
Пауэрс сказал, что причина аварии расследуется, но никаких признаков нарушения
правил движения нет. По словам Пауэрса, эта дорога довольно крутая, а он
спускался с холма.
Отметим, Тайгер Вудс ехал на высокой скорости во вторник утром, когда
потерял контроль над своим автомобилем и разбился. Согласно отчету, Вудс
пересек центральную часть бульвара Хоторн, прежде чем несколько раз перевернуть
свой внедорожник и остановиться. Официальная причина аварии пока не
установлена.
По словам источника Los Angeles Times, Вудса пришлось удалить через лобовое
стекло автомобиля, используя при этом специальные инструменты. После аварии гольфист
был в сознании. Спасатели сразу же надели на него медицинский ошейник для
стабилизации.
Шериф округа Лос-Анджелес отметил, что автомобиль проехал несколько сотен футов, прежде чем остановился на обочине.
Он сказал, что, по его мнению, внедорожник ехал с большой скоростью, так
как ехал по крутому склону.
Напомним, страшная автокатастрофа
случилась на трассе Киев-Чернигов, неподалеку от села Залесье. В результате
происшествия погибли два человека.
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