Тапкой в глаз: в Турции туристки из РФ напали на медсестру отеля (видео)

В 5-звездочном отеле Кемера (Анталия) произошел пьяный дебош с участием туристов из России. По информации местного издания Hurriyet, три девушки из-за просьбы медработника надеть маску совершили действие, считающееся в Турции высшей мерой оскорбления.

Известно, что подруги пришли в медицинский кабинет при отеле - одна из них страдала от боли в ноге и хотела, чтобы ее осмотрели. Медсестра же, согласно правилам карантина, попросила девушек надеть маски. Подруги же, будучи в алкогольном опьянении, устроили скандал. Закончилось все тем, что одна из девушек швырнула своей тапкой в голову 25-летней медсестре. Обувь попала сотруднице отеля в глаз - это очень серьезное оскорбление для восточной женщины. Сотрудники вызвали полицию, и буйных подруг забрали в полицию Кемера для выяснения обстоятельств.

Напомним, коронавирус в Турции вспыхнул с новой силой. В связи с тем, что в сутки министерство здравоохранения курортной страны фиксирует свыше 1700 случаев инфицирования, чиновники ужесточают карантин. Об этом передает пресс-служба Минздрава Турции.





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