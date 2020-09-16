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Главная Новости Общество происшествия Тапкой в глаз: в Турции туристки из РФ напали на медсестру отеля (видео)
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Тапкой в глаз: в Турции туристки из РФ напали на медсестру отеля (видео)

Пьяные подруги совершили действие, считающееся в Турции высшей мерой оскорбления

сегодня, 12:29
Автор:

Елена Волкова

В 5-звездочном отеле Кемера (Анталия) произошел пьяный дебош с участием туристов из России. По информации местного издания Hurriyet, три девушки из-за просьбы медработника надеть маску совершили действие, считающееся в Турции высшей мерой оскорбления.

Тапкой в глаз: в Турции туристки из РФ напали на медсестру отеля (видео)

Известно, что подруги пришли в медицинский кабинет при отеле - одна из них страдала от боли в ноге и хотела, чтобы ее осмотрели. Медсестра же, согласно правилам карантина, попросила девушек надеть маски. Подруги же, будучи в алкогольном опьянении, устроили скандал. Закончилось все тем, что одна из девушек швырнула своей тапкой в голову 25-летней медсестре. Обувь попала сотруднице отеля в глаз - это очень серьезное оскорбление для восточной женщины. Сотрудники вызвали полицию, и буйных подруг забрали в полицию Кемера для выяснения обстоятельств.

Напомним, коронавирус в Турции вспыхнул с новой силой. В связи с тем, что в сутки министерство здравоохранения курортной страны фиксирует свыше 1700 случаев инфицирования, чиновники ужесточают карантин. Об этом передает пресс-служба Минздрава Турции.



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