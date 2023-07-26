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Таможенник заметил необычное поведение пассажира в аэропорту: он не ожидал обнаружить такой багаж

В Каирском аэропорту таможенник обнаружил неожиданный багаж у мужчины, который нервничал перед посадкой на самолет.

сегодня, 17:50
Автор:
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Slava Kot
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Аэропорты содержат многочисленные правила и запреты, однако многие пассажиры игнорируют их, что приводит к неожиданным, а иногда и опасным ситуациям. Так произошло в египетском аэропорту Каира. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Gulf News.

Таможенник заметил необычное поведение пассажира в аэропорту: он не ожидал обнаружить такой багаж

Таможенник в аэропорту. Фото из открытых источников

В конце июня житель Омана направлялся из Маската в Каир. В египетском аэропорту мужчина привлек к себе внимание из-за странного поведения. Таможенники решили проверить пассажира, однако не ожидали и пришли в ужас, когда увидели, что везет с собой турист.


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Оказалось, что у гражданина Омана в чемоданах было 11 пакетов завязанных шнурком. В этих пакетах находились 73 змеи, из которых 48 были еще живы. Кроме этого оманский путешественник имел еще один багаж, содержащий двух черепах.

Таможенник заметил необычное поведение пассажира в аэропорту: он не ожидал обнаружить такой багаж - фото 2

Таможенник аэропорта Египта настолько запаниковал, что ему нужна была помощь, чтобы привести себя в порядок. Впоследствии ему оказали медицинскую помощь и проверили, не укусили его змей.

Пассажир из Омана не имел соответствующих документов на перевозку и владение животными. Сотрудники аэропорта сообщили о ситуации Управление ветеринарного карантина и охраны животного мира. Змей и черепах поместили на карантин, а затем их должны отправить в зоопарк.

Против пассажира был начат судебный процесс за попытку контрабанды животных в страну без надлежащей документации и нарушение законов об охране дикой природы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Польше эвакуировали аэропорт из-за выходки украинской пенсионерки.

Также "Комментарии" писали о компании Ryanair, готовой запустить авиарейсы из трех украинских городов до конца года.



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Источник: https://gulfnews.com/world/mena/egyptian-passenger-caught-with-73-snakes-in-luggage-at-cairo-airport-1.96733008
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