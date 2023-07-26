Таможенник заметил необычное поведение пассажира в аэропорту: он не ожидал обнаружить такой багаж

Аэропорты содержат многочисленные правила и запреты, однако многие пассажиры игнорируют их, что приводит к неожиданным, а иногда и опасным ситуациям. Так произошло в египетском аэропорту Каира. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Gulf News.

Таможенник в аэропорту. Фото из открытых источников

В конце июня житель Омана направлялся из Маската в Каир. В египетском аэропорту мужчина привлек к себе внимание из-за странного поведения. Таможенники решили проверить пассажира, однако не ожидали и пришли в ужас, когда увидели, что везет с собой турист.

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Оказалось, что у гражданина Омана в чемоданах было 11 пакетов завязанных шнурком. В этих пакетах находились 73 змеи, из которых 48 были еще живы. Кроме этого оманский путешественник имел еще один багаж, содержащий двух черепах.





Таможенник аэропорта Египта настолько запаниковал, что ему нужна была помощь, чтобы привести себя в порядок. Впоследствии ему оказали медицинскую помощь и проверили, не укусили его змей.

Пассажир из Омана не имел соответствующих документов на перевозку и владение животными. Сотрудники аэропорта сообщили о ситуации Управление ветеринарного карантина и охраны животного мира. Змей и черепах поместили на карантин, а затем их должны отправить в зоопарк.

Против пассажира был начат судебный процесс за попытку контрабанды животных в страну без надлежащей документации и нарушение законов об охране дикой природы.

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