Так Хабиба еще никто не унижал: что с брутальным бойцом сделала стюардесса (ВИДЕО)

Россиянина Хабиба Нурмагомедова, бывшего бойца и чемпиона UFC сняли с рейса самолета в США после спора с бортпроводницей. У экипажа возникли претензии к спортсмену, а он проявил "невосприимчивость". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на заявление авиакомпании и видео инцидента.

Нурмагомедов попал в унизительную ситуацию на борту американского самолета: авиакомпания отрицает, что его национальность либо гражданство имели значение. Фото: из открытых источников

Из видео следует, что Нурмагомедов сидел у аварийного выхода (по данным СМИ, это был рейс Лас-Вегас — Лос-Анджелес). Бортпроводница спросила, говорит ли он по-английски и сможет ли помочь в случае чрезвычайной ситуации, выполняя инструкции экипажа в экстренной ситуации. Это стандартный протокол авиакомпаний: на места у аварийных выходов распространяются определенные требования, включая знание языка, на котором отдаются команды в случае ЧП на борту.

Также бортпроводница спросила Нурмагомедова, ознакомился ли он с брошюрой об открытии аварийного выхода. У нее, видимо, сложилось впечатление, что пассажир не понимает предмета разговора. После этого спортсмена попросили уступить место другому пассажиру.

Нурмагомедов, судя по видео, ответил: "Это несправедливо".

"Когда я был на регистрации, они спросили меня, знаю ли я английский, и я сказал да. Тогда почему вы, ребята, это делаете?" — спорил боец.

Стюардесса предупредила Нурмагомедова, что если тот откажется уступить место возле аварийного выхода другому пассажиру, знающему английский, то будет снят с рейса. Так и произошло: россиянина вывели из самолета. Летевшие с ним спутники тоже вышли.





Позже Нурмагомедов прокомментировал ситуацию в соцсетях, заявив, что бортпроводница с самого начала вела себя грубо. Спортсмен отметил, что хорошо говорит по-английски и согласился помочь, но стюардесса настаивала на том, чтобы согнать его с места.

"Я сделал все возможное, чтобы оставаться спокойным и уважительным, как вы можете видеть на видео. Но члены экипажа могли бы в следующий раз поступить лучше и быть вежливыми с клиентами", — добавил он.

Авиакомпания Frontier Airlines впоследствии сделала официальное заявление по ситуации с Нурмагомедовым.



"Когда рейс 4401 готовился к вылету из Лас-Вегаса в Сан-Франциско 11 января, бортпроводница провела инструктаж для пассажиров на ряду аварийного выхода. Клиента Хабиба Нурмагомедова, сидевшего на этом ряду, несколько раз спрашивали о готовности и возможности помочь в случае чрезвычайной ситуации", — утверждают в авиакомпании.



По словам бортпроводницы, Нурмагомедов не ответил внятно, несмотря на неоднократные попытки уточнить его готовность выполнять обязанности пассажира у аварийного выхода. Это поставило под угрозу выполнение требований FAA (Федеральное управление гражданской авиации США) к безопасности полета. Бортпроводница сообщила Нурмагомедову, что он может пересесть на другое место с улучшенными условиями или покинуть самолет.

Авиакомпания подчеркнула, что видеозаписи из соцсетей не показывают этот диалог. Показано только последующее общение — когда Нурмагомедова повторно просили пересесть.

"В результате невосприимчивости клиента и неоднократных отказов от смены места его попросили покинуть самолет в соответствии с политикой авиакомпании и FAA. Решение высадить клиента никак не было связано с его этнической принадлежностью. Мы вернули ему и его попутчикам деньги за билеты", — заявили в авиакомпании.

Портал "Комментарии" также сообщал о том, что Финский депутат Томми Иммонен 6 января спровоцировал более чем часовую задержку рейса Finnair из Хельсинки в Бангкок. Он якобы находился в состоянии алкогольного опьянения и спорил с персоналом самолета. В конце концов, его сняли с рейса.