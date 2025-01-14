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Пьяного политика выбросили из самолета Finnair: он громко кричал, что он депутат

Финский политик Томми Иммонен попал в скандал при посадке на самолет Finnair.

сегодня, 12:50
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Slava Kot

Финский депутат 6 января спровоцировал более часовую задержку рейса Finnair из Хельсинки в Бангкок. Он якобы находился в состоянии алкогольного опьянения и спорил с персоналом самолета. В конце концов, его сняли с рейса.

Пьяного политика выбросили из самолета Finnair: он громко кричал, что он депутат

Томми Иммонен. Фото: Heikki Saukkomaa / Lehtikuva

Пассажиром, задержавшим рейс оказался член парламента от национально-консервативной партии и подполковник в отставке Томми Иммонен. Политик спровоцировал часовую задержку, отказавшись следовать указаниям экипажа, что привело к его принудительному выводу из самолета полицией.

"Пассажир создал неудобства на борту и не вышел из самолета, невзирая на просьбу. Полиция была вынуждена вмешаться", — сказал инспектор Олави Мерихаара.

По словам свидетелей, во время посадки на рейс Иммонен громко спорил с экипажем, настаивая, что он не является угрозой безопасности, и подчеркивал свой статус депутата и бывшего военного. Очевидцы отмечают, что политик находился в состоянии опьянения. По прибытии полиции Иммонен был снят с рейса, что позволило самолету вылететь с задержкой. По данным Finavia, рейс, который должен был вылететь в 20:50, наконец вылетел в 21:58.

После инцидента Томми Иммонен в комментарии СМИ заявил, что решение экипажа его удивило. Он утверждает, что пытался остаться на борту самолета из-за своего друга, имеющего проблемы с памятью.

"Их решение меня удивило, особенно потому, что мой друг, страдающий от потери памяти, остался путешествовать сам. Я пытался договориться, чтобы остаться на рейсе. Я даже попросил полицейских сделать алкотестер, но они отказались", – сказал Иммонен.

Впоследствии Иммонен извинился за вызванную задержку и заявил, что после инцидента он добровольно прошел алкотестер, который показал 0,69 промилле.

"Я искренне прошу прощения у всех, чьи планы путешествий были сорваны, а также у сотрудников Finnair, которым пришлось справиться с ситуацией", — сказал депутат.

Полиция Финляндии подтвердила, что действия Иммонена могут иметь юридические последствия. По словам инспектора Олави Мерихаара, пассажиры, создающие препятствия, могут быть привлечены к ответственности за финансовые убытки авиакомпании и других пассажиров.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о трех пассажирских самолетах, которые зафиксировали над Украиной.

Также "Комментарии" писали о случае, когда женщину сняли с самолета из-за надписи на футболке в поддержку ветеранов.



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Источник: https://www.helsinkitimes.fi/finland/finland-news/domestic/25961-mp-tomi-immonen-removed-from-finnair-flight-after-disruption-causing-delay.html
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