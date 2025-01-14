Пьяного политика выбросили из самолета Finnair: он громко кричал, что он депутат

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Slava Kot
Финский депутат 6 января спровоцировал более часовую задержку рейса Finnair из Хельсинки в Бангкок. Он якобы находился в состоянии алкогольного опьянения и спорил с персоналом самолета. В конце концов, его сняли с рейса.
Томми Иммонен. Фото: Heikki Saukkomaa / Lehtikuva
Пассажиром, задержавшим рейс оказался член парламента от национально-консервативной партии и подполковник в отставке Томми Иммонен. Политик спровоцировал часовую задержку, отказавшись следовать указаниям экипажа, что привело к его принудительному выводу из самолета полицией.
По словам свидетелей, во время посадки на рейс Иммонен громко спорил с экипажем, настаивая, что он не является угрозой безопасности, и подчеркивал свой статус депутата и бывшего военного. Очевидцы отмечают, что политик находился в состоянии опьянения. По прибытии полиции Иммонен был снят с рейса, что позволило самолету вылететь с задержкой. По данным Finavia, рейс, который должен был вылететь в 20:50, наконец вылетел в 21:58.
После инцидента Томми Иммонен в комментарии СМИ заявил, что решение экипажа его удивило. Он утверждает, что пытался остаться на борту самолета из-за своего друга, имеющего проблемы с памятью.
Впоследствии Иммонен извинился за вызванную задержку и заявил, что после инцидента он добровольно прошел алкотестер, который показал 0,69 промилле.
Полиция Финляндии подтвердила, что действия Иммонена могут иметь юридические последствия. По словам инспектора Олави Мерихаара, пассажиры, создающие препятствия, могут быть привлечены к ответственности за финансовые убытки авиакомпании и других пассажиров.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о трех пассажирских самолетах, которые зафиксировали над Украиной.
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