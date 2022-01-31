Таиланд объявил чрезвычайное положение: в стране произошла экологическая катастрофа

Губернатор провинции на востоке Таиланда объявил чрезвычайное положение после того, как нефтяное пятно разлилось на песчаный пляж, что привело к закрытию ресторанов и магазинов и остановке туристической индустрии. Об этом сообщает ABC News.

Рабочие проводят операцию по очистке пляжа Маэ Рампхуэнг после утечки нефти из трубопровода - ABC News

По оценкам, около 20-50 тонн нефти вытекло в Сиамском заливе из подводного шланга, который использовался для загрузки танкеров на морском причале, принадлежащем Star Petroleum Refining.

По словам компании, утечка была остановлена через несколько часов, но попытки не дать нефтяному пятну достичь пляжа Маэ Рампхуэнг в провинции Районг к юго-востоку от Бангкока не увенчались успехом, и в субботу утром на песок там началось выливание нефти.

Значительная часть пятна остается в море, и есть опасения, что она может поразить Ко Самет, популярный туристический остров, только начинающий восстанавливаться после спада пандемии коронавируса вместе с остальной страной.

Самолеты сбрасывали химические вещества для рассеяния нефти и использовали плавающие стрелы, чтобы ее можно было снять с поверхности и удалить.

Губернатор Районга Чанна Иамсен объявил пострадавший пляж зоной стихийного бедствия и отдал приказ закрыть его для купания и коммерческой деятельности.

Около 200 военнослужащих ВМС и 150 человек из Star Petroleum помогали в очистке с оборудованием для поглощения и снятия нефти, а два экскаватора копали траншею для захвата поступающей нефти.

Представительство в Таиланде экологической группы Greenpeace заявило, что излияние стало вторым с участием Star Petroleum после инцидента в 1997 году.

Она опубликовала заявление, в котором потребовала от нефтяной компании показать четкую ответственность за аварию, оплатить очистку и предоставить полный отчет об экономических, социальных и экологических последствиях разлива.

Как сообщали ранее "Комментарии", мировые бренды призвали подписать экологическое соглашение.

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