Сын кандидата в мэры Кривого Рога сбил ребенка на пешеходном переходе

В городе Кривой Рог Днепропетровской области вечером 3 сентября произошло ДТП. Местные СМИ сообщают, что виновником происшествия стал 18-летний Марк Шевчик – сын генерального директора ЦентрГОКа (группа компаний "Метинвест") и кандидата на пост городского головы от партии "Слуга народа" Дмитрия Шевчика. Об этом пишет "Страна".



По данным издания, Марк Шевчик ехал на автомобиле Volkswagen Passat. Парень проехал на красный свет светофора и на пешеходном переходе сбил 11-летнего мальчика, который переходил дорогу вместе с матерью. ДТП произошло возле супермаркета "Ашан", на пешеходном переходе к больнице

Фото: facebook.com/Алексей Таймурзин

Ребенка госпитализировали в больницу с множественными травмами: закрытый перелом височной кости справа, перелом внутренней пластинки сигмовидного синуса, ушиб головного мозга, гематома затылка и прочее.

Местные блогеры заявляют, что отец Марка Шевчика – Дмитрий Шевчик – пытается использовать свои связи, чтобы замять происшествие.

Ранее "Комментарии" писали, что в Украинской военно-медицинской академии произошло ДТП, в результате которого трое слушателей-офицеров медицинской службы были травмированы.

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