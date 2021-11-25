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Сын экс-замминистра энергетики Зюкова может быть причастен к поджогу автомобилей в Киеве

Роман Зюков известен как совладелец компании Doncoaltrade, которая поставляла уголь из "ЛНР" в Польшу

сегодня, 15:30
Автор:

Станислав Молчанов
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В распоряжении журналиста и блогера Алексея Липовецкого оказались документы, которые могут свидетельствовать о причастности Романа Зюкова, сына бывшего первого замминистра энергетики, к поджогу автомобилей в центре Киева. Об этом журналист Липовецкий написал на своей странице в Facebook, сообщает "Голос". 

Сын экс-замминистра энергетики Зюкова может быть причастен к поджогу автомобилей в Киеве

Юрий Зюков - фото: 24 канал

"Помните резонансную историю с поджогом трех автомобилей на Печерске в августе этого года? Так вот. Полиция, поработав с ранее задержанным исполнителем, вышла на предполагаемого заказчика. Им оказался Зюков Роман Юрьевич, мой земляк из Луганска. Это подтверждают документы из уголовного дела №12021100060001349, оказавшиеся в моем распоряжении. Знакомая фамилия? Его отец Юрий Зюков – в 2006-07 и 2014-15 годах первый заместитель министра энергетики и угольной промышленности Украины. В 2017 году благодаря бдительности польских журналистов стало известно о поставках угля из "ЛНР" в Польшу. Этим занималась фирма Doncoaltrade, 60% акций которой принадлежали "замминистру" угольной промышленности "ЛНР" Александру Мельничуку. Остальными же акциями владел сын Юрия Зюкова, тот самый Роман", – отметил Алексей Липовецкий.

Как отметил блогер, в Польше подтвердили информацию журналистов, после чего СБУ занялась этим делом.

"Никто ответственности так и не понес. Правда, для Зюковых это все равно закончилось неприятностями – американцы внесли Doncoaltrade в свои санкционные списки. С того времени Роман Зюков чувствует себя более чем вольготно. Побродил по судебному реестру. Оказалось, что за это время его дважды ловили пьяным за рулем в Харькове (с этим городом явно что-то не так!). Также минимум восемь раз его автомобиль зафиксирован, как превышающий скорость", – добавил блогер Липовецкий.


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Источник: https://golos.ua/news/syn-eks-zammynystra-energetyky-zyukova-mozhet-byt-prychasten-k-podzhogu-avtomobylej-v-kyeve-schytayut-pravoohranytely-zhurnalyst-opublykoval-dokumenty
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