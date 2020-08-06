Свидетель рассказала, где находился Ефремов после аварии

Михаил Ефремов после ДТП сидел на заднем сиденье своего автомобиля. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала Пресненского суда Москвы, где дают показания свидетели обвинения по уголовному делу в отношении актера.

"Я ехала на своей машине с друзьями и увидела последствия ДТП на Садовом кольце с участием Ефремова. Он после аварии почему-то находился на заднем сиденье своего авто и курил. Его с заднего сиденья выводили сотрудники ГИБДД", - заявила свидетель Анна Ордян.

Она подчеркнула, что несколько очевидцев сказали ей, что в момент аварии Ефремов был за рулем.

Как ранее сообщали "Комментарии", Михаил Ефремов не признает своей вины.

"Как же я могу признать себя виновным, если я ничего не помню?" - сказал актер.

При этом, он уточнил, что ему понятно предъявленное обвинение.

Добавим, что интересы актера представляет адвокат Эльман Пашаев. Сторону потерпевших – брата и сына погибшего Сергея Захарова, Александр Добровинский. Так, адвокат заявил, что готовит гражданский иск с суммой компенсации. По словам Добровинского, это будет "интересная цифра".

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