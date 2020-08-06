Свидетель рассказала, где находился Ефремов после аварии

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Владимир Лавский
Михаил Ефремов после ДТП сидел на заднем сиденье своего автомобиля. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала Пресненского суда Москвы, где дают показания свидетели обвинения по уголовному делу в отношении актера.
"Я ехала на своей машине с друзьями и увидела последствия ДТП на Садовом кольце с участием Ефремова. Он после аварии почему-то находился на заднем сиденье своего авто и курил. Его с заднего сиденья выводили сотрудники ГИБДД", - заявила свидетель Анна Ордян.
Она подчеркнула, что несколько очевидцев сказали ей, что в момент аварии Ефремов был за рулем.
Как ранее сообщали "Комментарии", Михаил Ефремов не признает своей вины.
"Как же я могу признать себя виновным, если я ничего не помню?" - сказал актер.
При этом, он уточнил, что ему понятно предъявленное обвинение.
Добавим, что интересы актера представляет адвокат Эльман Пашаев. Сторону потерпевших – брата и сына погибшего Сергея Захарова, Александр Добровинский. Так, адвокат заявил, что готовит гражданский иск с суммой компенсации. По словам Добровинского, это будет "интересная цифра".
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