Сутки на Донбассе: один военный погиб, еще один получил ранение

За минувшие сутки, 9 июля, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировали 13 нарушений режима прекращения огня. Об этом сообщает штаб ООС.



За минувшие сутки в районе ООС зафиксировали 13 нарушений режима "тишины". Фото: .facebook.com / pressjfo.news

Так, вблизи населенного пункта Зайцево боевики обстреляли украинские позиции по ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. У Невельского боевики открывали огонь из артиллерии калибра 122 мм.

Неподалеку Новотошковскго оккупационные войска стреляли из минометов 120-го и 82-го калибров. В направлении Песков боевики трижды обстреляли украинские позиции из минометов 120-го калибра. В районе Троицкого вооруженные формирования РФ дважды вели огонь по украинским позициям из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов. У Новозвановки боевики применяли минометы 82-го калибра.

Неподалеку Новомихайловки оккупанты обстреливали позиции украинских военных из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

Вблизи Авдеевки боевики осуществляли обстрел из ручных противотанковых и подствольных гранатометов. А у Орехово российские оккупанты вели огонь из противотанковых ракетных комплексов и стрелкового оружия.

В районе населенного пункта Крымское был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10".

Вследствие вражеских обстрелов один украинский военнослужащий погиб. Кроме того, один военный получил ранения, еще двое — боевое травмирования.

По состоянию на 7:00, 10 июля, зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня.

Вблизи Мироновского боевики применили артиллерийские системы калибра 122-мм. Недалеко от населенного пункта Водяное противник открыл огонь из минометов 120-го калибра. Неподалеку Широкино российские оккупанты обстреляли украинские позиции из минометов 82-го калибра.

В направлении Светлодарска боевики открыли огонь из минометов 120-го и 82-го калибров, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

Боевых потерь за текущие сутки среди украинских военных нет.







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