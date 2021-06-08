Суды опровергли претензии владелицы StolitsaGrouр Молчановой на рынок "Столичный"

BTC/USD
36649.68
ETH/USD
2472.82
LTC/USD
165.60
USD/UAH
27.20
EUR/UAH
33.25
RUB/UAH
0.38
Рубрики
МЕНЮ
Ольга Чародий
Совсем недавно неизвестные молодые люди, которые позиционировали
себя как "патриотическая общественность", якобы активисты
"Правого сектора" и бойцы "Азова", вроде бы захватили под
свой контроль крупнейший рынок сельскохозяйственной продукции в Украине
"Столичный", сообщает Obozrevatel.
Рынок "Столичный" (фото из открытых источников)
Делали они это с помощью топоров и кувалд, взрывов и
слезоточивого газа якобы на глазах у полиции и Нацгвардии. В свою очередь, предприниматели
и арендаторы неоднократно писали десятки заявлений о грабежах и нападениях на
них якобы со стороны "патриотов". А самоназванные "законные
владельцы" "Столичного" пишут посты в телеграмме и публикуют
новости в СМИ, в которых убеждают, что якобы все недвижимое имущество рынка, вроде
бы принадлежит двум юридическим лицам – компаниям "Оилси" и
"Рынок сельскохозяйственной продукции "Столичный". Так якобы
решили украинские суды.
Вот только на самом деле все – с точностью до наоборот. Ведь
в течение трех месяцев до нападения реальные владельцы "Столичного"
один за другим выигрывали судебные процессы в различных инстанциях. Еще несколько
крайне важных решений, в том числе, и в Верховном суде, было принято во время и
непосредственно после захвата рынка 3 июня.
Старт якобы захвату рынка "Столичный" киевской
застройщицей Владой Молчановой дало решение Макаровского районного суда о
"мировом соглашении", принятое 25 ноября 2020 года.
В сети, в том числе, и в СМИ можно найти упоминания о полном
тезке загадочного господина Дрыги, с которым у него совпадает даже год рождения.
Об этом тезке журналисты упоминали как об одном из криминальных авторитетов оккупированного
Крыма. Вот только одна это личность или разные – сказать точно не может никто.
В суде он так и не появился.
Доверенность, на основании которой якобы суд разрешил передачу корпоративных прав за задолженность в размере 2 млн долларов, за которой якобы один из бенефициаром "АМЦ", британская компания "Гудлайт Кэпитал Лимитед", "уполномочила" Дрыгу на заключение "мировой", вроде бы не соответствовала никаким установленным законодательством требованиям к составленных на иностранном языке документам.
Одним из звеньев этой цепи стала якобы приближенная к Молчановой компания "Оилси", представители которой сейчас вроде бы именуют себя законными владельцами "Столичного".
Когда законные владельцы "Столичного", узнав о случившемся, взялись отстаивать свои права в судах.
Начиная с апреля 2021 года, суды разных уровней друг становились
на сторону мажоритарного акционера Александра Стельмаха и действующей
администрации "Столичного".
Так, 8 апреля 2021 года Киевский апелляционный суд своим
постановлением отменил решение Макаровского райсуда об утверждении мирового
соглашения.
Согласно действующему законодательству после этого суд первой инстанции в Макарове должен "откатить" назад все действия и изменения, которые были сделаны на основе принятого им решения. В юриспруденции этот процесс называется "поворотом исполнения судебного решения". Чтобы не допустить возвращения дела в суд первой инстанции и затянуть время, юристы Молчановой якобы прибегли к "процессуальным диверсиям" — и под различными предлогами старались не допустить передачи материалов производства в суд первой инстанции.
Как сообщали ранее сотрудники владелицы застройщика StolitsaGrouр Влады Молчановой с помощью нотариуса Нино Барамии переоформили компанию, которой принадлежит "РСХП "Столичный" (одноименный рынок).
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости