Суды опровергли претензии владелицы StolitsaGrouр Молчановой на рынок "Столичный"

Совсем недавно неизвестные молодые люди, которые позиционировали себя как "патриотическая общественность", якобы активисты "Правого сектора" и бойцы "Азова", вроде бы захватили под свой контроль крупнейший рынок сельскохозяйственной продукции в Украине "Столичный", сообщает Obozrevatel.

Рынок "Столичный" (фото из открытых источников)

Делали они это с помощью топоров и кувалд, взрывов и слезоточивого газа якобы на глазах у полиции и Нацгвардии. В свою очередь, предприниматели и арендаторы неоднократно писали десятки заявлений о грабежах и нападениях на них якобы со стороны "патриотов". А самоназванные "законные владельцы" "Столичного" пишут посты в телеграмме и публикуют новости в СМИ, в которых убеждают, что якобы все недвижимое имущество рынка, вроде бы принадлежит двум юридическим лицам – компаниям "Оилси" и "Рынок сельскохозяйственной продукции "Столичный". Так якобы решили украинские суды.

Вот только на самом деле все – с точностью до наоборот. Ведь в течение трех месяцев до нападения реальные владельцы "Столичного" один за другим выигрывали судебные процессы в различных инстанциях. Еще несколько крайне важных решений, в том числе, и в Верховном суде, было принято во время и непосредственно после захвата рынка 3 июня.

Старт якобы захвату рынка "Столичный" киевской застройщицей Владой Молчановой дало решение Макаровского районного суда о "мировом соглашении", принятое 25 ноября 2020 года.

"По поддельной доверенности некая неизвестная личность по фамилии Дрыга заключила мировое соглашение, по которому якобы передала все корпоративные права одного из участников рынка "Столичный" — ООО "Аграрный маркетинговый центр" (эта компания владела 77,5% акций "Столичного", а одним из ее бенефициаров является вроде бы Александр Стельмах. – ред.) – физическому лицу, якобы господину Горбачу. Получив корпоративные права АМЦ, Горбач вроде бы начал переназначать директоров, перепродавать доли, в частности, якобы двум зарегистрированным на Кипре компаниям", — рассказывает представитель законного владельца рынка Александра Стельмаха Антон Арефьев.

В сети, в том числе, и в СМИ можно найти упоминания о полном тезке загадочного господина Дрыги, с которым у него совпадает даже год рождения. Об этом тезке журналисты упоминали как об одном из криминальных авторитетов оккупированного Крыма. Вот только одна это личность или разные – сказать точно не может никто. В суде он так и не появился.

Доверенность, на основании которой якобы суд разрешил передачу корпоративных прав за задолженность в размере 2 млн долларов, за которой якобы один из бенефициаром "АМЦ", британская компания "Гудлайт Кэпитал Лимитед", "уполномочила" Дрыгу на заключение "мировой", вроде бы не соответствовала никаким установленным законодательством требованиям к составленных на иностранном языке документам.





Одним из звеньев этой цепи стала якобы приближенная к Молчановой компания "Оилси", представители которой сейчас вроде бы именуют себя законными владельцами "Столичного".





Когда законные владельцы "Столичного", узнав о случившемся, взялись отстаивать свои права в судах.





Начиная с апреля 2021 года, суды разных уровней друг становились на сторону мажоритарного акционера Александра Стельмаха и действующей администрации "Столичного".

Так, 8 апреля 2021 года Киевский апелляционный суд своим постановлением отменил решение Макаровского райсуда об утверждении мирового соглашения.

Согласно действующему законодательству после этого суд первой инстанции в Макарове должен "откатить" назад все действия и изменения, которые были сделаны на основе принятого им решения. В юриспруденции этот процесс называется "поворотом исполнения судебного решения". Чтобы не допустить возвращения дела в суд первой инстанции и затянуть время, юристы Молчановой якобы прибегли к "процессуальным диверсиям" — и под различными предлогами старались не допустить передачи материалов производства в суд первой инстанции.

Как сообщали ранее сотрудники владелицы застройщика StolitsaGrouр Влады Молчановой с помощью нотариуса Нино Барамии переоформили компанию, которой принадлежит "РСХП "Столичный" (одноименный рынок).

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