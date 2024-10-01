Суд наказал работника ТЦК за избиение мужчины

На Буковине представитель ТЦК получил штраф за избиение мужчины во время вручения повестки. По решению Садгорского районного суда представитель ТЦК должен оплатить 850 грн. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию издания Zaxid.net.



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Инцидент произошел на остановке общественного транспорта 11 августа 2024 года. Между мужчинами сначала возник спор, а затем военнослужащий ударил оппонента в голову. В суде работник ТЦК признал свою вину и раскаялся. Он рассказал, что хотел вручить повестку мужчине, однако тот отказался, что его разозлило.

“Своими действиями военный нанес потерпевшему физическую боль без причинения телесных повреждений. Таким образом, обвиняемый совершил уголовное правонарушение, а именно побои и пытки", – говорится в приговоре суда.

Судья Садгорского районного суда Светлана Милинчук при вынесении приговора учла то, что работник ТЦК ранее не судим, на учете у врача психиатра и врача нарколога не состоит, по месту службы зарекомендовал себя с положительной стороны, как усердный, положительный, дисциплинированный военнослужащий.

Суд признал Владимира Л. виновным в совершении уголовного проступка и назначил наказание ему в виде штрафа в размере 850 гривен.

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