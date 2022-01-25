Стычки под Верховной Радой: что там происходит

Под парламентом продолжаются стычки с полицией, фото Facebook/Volodymyr Shvab

25 января под парламентом собралась толпа. Митингующие скандируют свои лозунги, среди которых и выкрики "Ганьба". Об этом сообщает корреспондент портала "Комментарии".

Входы и выходы в здании Верховной Рады заблокированы. Внутрь никого не пускают, изнутри тоже никого не выпускают. Перед парламентом между правоохранителями и митингующими столкновения: полицейские пытаются их оттеснить. Те в свою очередь предпринимали попытки прорваться в помещение парламента. Есть несколько задержанных полицией, однако точных данных нет.



Сообщается, что среди митингующих представители бизнеса и частные предприниматели, пришедшие выразить свой протест против введения кассовых аппаратов. Перед толпой выступали представители оппозиции – народные депутаты.

Для портала "Комментарии" нардеп Алексей Устенко объяснил, почему митингующие пытаются прорваться в парламент и что происходит.

"Есть несколько причин. Для многих предпринимателей кассовый аппарат – это большой стресс. Некоторые физически поставить их не могут, потому что покупают товары за наличные деньги. Это тяжелый процесс детенизации экономики. Митинг под Радой уже похож больше на политическую акцию", – говорит депутат.

По его словам, какая-то часть людей подстрекают, чтобы прорваться внутрь, а кто-то хочет посмотреть депутатам в глаза или чтобы их услышали. С другой стороны, власть должна быть повернута лицом к народу, потому что ее содержат налогоплательщики за свои средства. Поэтому не может быть такого, чтобы чиновники прятались за охранниками. Для предотвращения таких акций нужно говорить с людьми и находить компромиссы, добавил он.



Как сообщал портал "Комментарии", в столице начались протесты. Около тысячи активистов движения SaveFop заблокировали правительственный квартал в центре Киева, требуя отмены регистраторов расчетных операций, которые с 1 января являются обязательными для II-III групп ФЛП.

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