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Главная Новости Общество происшествия Студенту в Киеве стало плохо после прививки: парня не спасли
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Студенту в Киеве стало плохо после прививки: парня не спасли

Окончательный вывод о причинах смерти еще не предоставили

сегодня, 19:20
Автор:

Козлова Альбіна

Студенту в Киеве стало плохо после прививки: парня не спасли

Покойный третикурсник Владимир Сало, фото института

В Киеве 19-летний студент прошел вакцинацию, но уже вечером ему вызвали "скорую". Об этом сообщает ТСН.

Известно, что покойный Владимир Сало учился на третьем курсе Украинского гуманитарного института. Парень 13 сентября, около 14 часов получил вакцину от COVID-19. Около 20 часов у парня повысилась температура тела, ему стало хуже. У студента были судороги, через минут 20 Владимир перестал дышать.

На помощь студенты позвали медицинского работника учреждения. Известно, что медики института вызвали "скорую" и делали реанимацию. После прибытия "скорой" фельдшер течение часа пытался реанимировать парня. Однако все усилия были напрасными — юноша умер в тот день.

Через три дня после смерти парня, его похоронили во Львовской области. Прощались с Владимиром студенты, администрация и преподаватели института.

Известно, что в справке о смерти парня указано, что причиной смерти стала сердечно-легочная недостаточность, а также отек легких. Впрочем, медицинские исследования будут проводить еще месяц и только тогда назовут окончательную причину смерти 19-летнего студента.

Друзья и товарищи отзываются о покойном добрыми словами, говорят, что Владимир имел доброе сердце, всегда был активным и веселым. В тот день, 13 сентября, парень некоторое время хорошо себя чувствовал и играл в игры с друзьями.

Владимир Сало из села Добросин был самым молодым в семье. Юноша хорошо учился, был социально активным, работал в качестве преподавателя английского языка.

Как сообщал портал "Комментарии", двух детей на Донбассе нашли мертвыми в сундуке. Предварительно, дети играли и залезли в ящик.
В старом сундуке им нечем было дышать, там двум малышам не хватило кислорода.



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Источник: https://tsn.ua/ru/ukrayina/temperatura-i-sudorogi-v-institute-pod-kievom-soobschili-o-smerti-19-letnego-studenta-posle-vakcinacii-1870042.html
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