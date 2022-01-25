Столкновение с участием нардепа от МФО Разумкова: что говорит сам депутат

В органах открыли производство по факту столкновения в горсовете, фото Нацполиции

В помещении городского совета Одессы 25 января произошло столкновение между политиком и муниципальной охраной. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

По предварительным данным полиции, столкновение произошло между депутатом парламента, его помощниками, сторонниками и муниципальной охраной. Охранники не пустили сторонников нардепа и его лично в зал заседаний. Известно, что там проходило заседание земельной комиссии. На мероприятии должны были рассмотреть вопросы отвода земли под санаторием Государственной пограничной службы "Аркадия".

По информации полиции, в результате конфликта трое охранников пострадали. На месте проводятся первоочередные следственные действия. Столкновение квалифицировали как правонарушение по части 3 статьи 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).



Как пишет Украинская правда, одним из участников схватки был народный депутат Артем Дмитрук, перешедший с ноября 2021 года в межфракционное объединение Дмитрия Разумкова "Умная политика". Вроде бы политик вместе со своими сторонниками пришли в зал на втором этаже горсовета. Там конфликт продолжился. Сообщается, что травмировались в ходе конфликта и несколько работников городского совета.

Сам нардеп опубликовал видео с подписью о "беспорядке в горсовете" в 10:51.

"Мы добрались на комиссию, остановили этот беспредел. Мы будем продолжать отстаивать интересы жителей нашего города. Мы будем писать заявление", — сообщил политик.

Как сообщал портал "Комментарии", народный депутат показала фото "нападающего". Александра Устинова рассказала на своей странице в Facebook, почему ей пришлось обращаться за медицинской помощью. Политик выложила фотографию и написала, что "нападающим" оказалась деталь из дверей здания Верховной Рады. Инцидент произошел, когда женщина проходила через дверной проход.

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