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Степанов рассказал, что грозит городам "красной зоны", которые не введут карантин

Если города из "красной зоны" не будут соблюдать карантин, то им грозит чрезвычайное положение

3 августа 2020, 23:29
Автор:

Владимир Лавский
Степанов рассказал, что грозит городам "красной зоны", которые не введут карантин

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что нежелание усиливать карантин в городах из "красной зоны" может привести к чрезвычайной ситуации по заполняемости коек в больнице. Об этом он сказал в эфире телеканала "Украина 24". 

"Показатели разделения Украины на карантинные зоны утверждены правительством. Поймите меня правильно: здесь нет никакой политики, других подковерных игр. Это просто забота о здоровье украинцев. Сейчас особо важно контролировать число заболевших в Украине. Если мы будет пренебрегать рекомендациями, то получился чрезвычайная ситуация по заполнению коек", - подчеркнул Степанов. 

Как ранее сообщали "Комментарии", железнодорожная госкомпания "Укрзализныця" с понедельника, 3 августа, временно отменила остановку ряда поездов дальнего следования в Луцке и Тернополе. Соответствующее решение принято правлением госкомпании на основе постановления Кабинета министров и решений областных государственных администраций.

"Пассажирам указанных поездов, которые планировали следовать в / из Луцка и Тернополя будет предложен возврат полной стоимости билетов", – сообщили в "Укрзализныце". 


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