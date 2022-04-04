Стало известно, сколько российских оккупантов находятся в плену в Украине.

В нашей стране сейчас находятся 600 пленных российских военнослужащих. Об этом сообщила Ирина Верещук во время телемарафона.

Чиновница рассказала о пленных оккупантах (фото из открытых источников)

По словам вице-премьера – министра реинтеграции Ирины Верещук, на украинской территории примерно 600 пленных российских солдат.

"Когда мы говорим об общей цифре, то их около 600 сейчас. Вы знаете, у нас должен быть построен специальный лагерь в соответствии с международным правом", — отметила чиновник.

Также она добавила, что сегодня проблема немалого количества пленных обсуждалась во время совещания, в котором участвовали члены правительства.

Как сообщила вице-премьер, они решали, как заставить РФ допустить представителей Красного Креста к украинским пленным, заставить власти России отпустить пленников.

"С 2014 года некоторые из них, и так же женщины, находятся на территории Донецкой и Луганской областей", — подытожила чиновница.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Верещук рассказала, что будут делать с военнопленными. С 12 марта сформирован Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными в Украине. Руководителем штаба назначена министерка по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук. Чиновница подчеркнула, что нормы международного гуманитарного права, как и задачи и миссии Международного комитета Красного Креста, следует пересматривать и вносить коррективы, потому что война против Украины неконвенционна, враг нарушает Женевские конвенции, игнорирует международное право, войско врага совершает военные преступления и и гражданского населения.

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