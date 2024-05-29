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Стало известно, сколько людей погибло в ДТП в Украине в 2024 году

В Украине увеличилось количество ДТП с погибшими и пострадавшими

сегодня, 11:00
Автор:
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Черновалова Кристина
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В первые четыре месяца 2024 количество дорожно-транспортных происшествий в Украине существенно возросло. По данным патрульной полиции, в результате этих аварий погибли 813 человек, а травмировались 8155.

Стало известно, сколько людей погибло в ДТП в Украине в 2024 году

В Украине увеличилось количество ДТП с погибшими и пострадавшими

Это показатели выше на 6,3% по сравнению с прошлым годом, когда произошло 6475 случаев. Превышение скорости остается главной причиной большинства смертельных случаев – из-за этого погибли 430 человек.

Другие важные причины аварий – нарушение правил маневрирования, которое привело к смерти 136 человек, и неправильный переход дороги по пешеходам, что повлекло смерть 38 человек. Что касается типов ДТП, то больше всего случаев произошло из-за столкновения автомобилей (2660), наезды на пешеходов (1862) и наезды на препятствия (858).

Рост аварийности объясняется ухудшением дорог и увеличением машин на дорогах. Эти данные подчеркивают необходимость улучшения безопасности на дорогах, образования водителей и контроля соблюдения правил дорожного движения.

Ранее "Комментарии" писали, что украинских водителей в скором времени ожидает нововведения, касающиеся страхования авто: согласно новому закону, страховые суммы постепенно возрастут до 1 млн грн на одного потерпевшего, что является значительным увеличением по сравнению с нынешними лимитами. Важной инновацией станет также расширение применения Европротокола, что позволит пострадавшим в ДТП обращаться за страховой выплатой даже в случаях, когда у виновника аварии нет страховки. Подробности – по ссылке.

Кроме того, в последние годы сервисы шеринга авто становятся все более популярными в Украине, предлагая гибкий и экономичный способ передвижения по городам. Этот тренд не только отвечает глобальным тенденциям устойчивого развития, но и отвечает растущим требованиям украинцев к мобильности.



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Источник: https://t.me/ukrautoprom/4496
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